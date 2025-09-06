Kickers siegen in Steinbach: Henckes Lucky Punch – Belohnung für starke Schlussphase

Als der eingewechselte Oskar Hencke das viel umjubelte 1:0 in der vierten Minuten der Nachspielzeit erzielte, pfiff der Schiedsrichter die Partie gar nicht mehr an. Es war der verdiente Lucky Punch für die Stuttgarter Kickers im Fußball-Regionalligaspiel beim bis dato ungeschlagenen Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger. Vor den 1505 Zuschauern im Sibre-Sportzentrum Haarwasen Haiger belohnten sich die Blauen damit für eine starke Schlussphase, in denen sie auch läuferisch mehr zulegen konnten als der Gegner und mit Macht auf den Siegtreffer drängten.

„Die Mannschaft hat das sehr gut gemacht und sich den Sieg mit harter Arbeit verdient“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. „Am Ende war es verdient, weil wir sehr leidenschaftlich gespielt haben, keinen Ball verloren gegeben haben und es ein Stück weit erzwungen haben“, ergänzte Trainer Marco Wildersinn.

Nach einer großen Kopfballchance von Steinbachs Nick Galle (79.) nach einer Ecke übernahm das Wildersinn-Team das Kommando und schnürte das physisch starke Heimteam in dessen Hälfte ein. Per Lockl und vor allem der agile David Tomic kurbelten das Spiel immer wieder an. Schon in der 89. Minute klärte der TSV bei einem Hencke-Schuss auf der Linie. Fünf Minuten später hatte der 17-Jährige mehr Glück und sorgte mit seinem Treffer für den ersten Dreier für die Blauen nach davor drei sieglosen Regionalligaspielen hintereinander.

Bis zur Drangphase der Kickers war es eine Partie auf Augenhöhe, mit ausgeglichenem Chancenverhältnis, in der vieles auf ein Unentschieden hindeutete. Die Blauen standen in der Defensive stabil, doch immer wieder schlichen sich Missverständnisse im Spiel nach vorne ein, auch in Sachen Kreativität und Durchschlagskraft gab’s Luft nach oben. „Ich kann heute kein Haar in der Suppe finden, das war ein sehr guter Auftritt unserer Mannschaft“, sagte Siebrecht. Wildersinn hatte viel Lob parat: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie nach einer nicht so guten Phase zuletzt immer dran geglaubt hat und sich hier befreien konnte.“

Am kommenden Samstag (14 Uhr) können die Kickers nachlegen. Dann kommt der SC Freiburg II ins Gazi-Stadion.

Auftstellung Kickers

Dumrath – Udogu, Danquah, Petrovic, Borac – Tomic, Lockl, Kiefer – Frauendorf, Braig (56. Unsöld), Berisha (72. Hencke).

Bank: Neaime, Schembri, Blank, Fundel, Abdullahu, Schwab, Faß.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Skenderovic, Mulaj, Mitrovic, Zaiser.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)