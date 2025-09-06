Kickers siegen in Steinbach: Henckes Lucky Punch – Belohnung für starke Schlussphase

Als der eingewechselte Oskar Hencke das viel umjubelte 1:0 in der vierten Minuten der Nachspielzeit erzielte, pfiff der Schiedsrichter die Partie gar nicht mehr an. Es war der verdiente Lucky Punch für die Stuttgarter Kickers im Fußball-Regionalligaspiel beim bis dato ungeschlagenen Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger. Vor den 1505 Zuschauern im Sibre-Sportzentrum Haarwasen Haiger belohnten sich die Blauen damit für eine starke Schlussphase, in denen sie auch läuferisch mehr zulegen konnten als der Gegner und mit Macht auf den Siegtreffer drängten.