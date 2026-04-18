Kickers verlieren in Bahlingen: Unpräzise, umständlich, ideenlos – die Blauen zeigen von allem zu wenig

Es war das Spiel eins nach Bekanntgabe der Trennung von Trainer Marco Wildersinn am Saisonende – und es hätte schlechter nicht laufen können: Die Stuttgarter Kickers verloren beim Regionalliga-Schlusslicht Bahlinger SC mit 1:2 (1:1). Das Schlimme daran: Die dritte Niederlage in Serie war absolut verdient. Denn die Blauen zeigten in allen Facetten schlicht und ergreifend zu wenig. Der Chefcoach versuchte erst gar nicht irgendetwas zu beschönigen: „Wir sind extrem enttäuscht. Das war über 90 Minuten kein gutes Spiel von uns, wir haben einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt, müssen das schnell besprechen und am Dienstag ganz anders auftreten.“

Unsere Empfehlung für Sie News aus dem Fußball Mit Uwe Rapolder an der Linie gewinnt Türkspor Neckarsulm in Bissingen Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen. ﻿In solchen Situationen macht naturgemäß ganz schnell die Vermutung vom Lame-Duck-Phänomen die Runde. Ob Lutz Siebrecht also einen vorzeitigen Trainerwechsel mit Blick auf die Ziele im WFV-Pokal ausschließt? „Damit will ich mich aktuell gar nicht beschäftigen. Meine Aufgabe liegt jetzt darin, die Spieler und die Situation zu beobachten“, sagte der Sport-Geschäftsführer nach dem Schlusspfiff. Die Mannschaft müsse mit den Trainern zusammen Erklärungen liefern, was los war. „So einen Auftritt können wir uns nicht noch einmal erlauben. Jetzt ist mal gut. Es muss eine klare Steigerung her – in allen Bereichen. Wir müssen wieder in die Spur kommen“, forderte der 58-Jährige vor dem Heimspiel an diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen die TSG Balingen.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers So reagiert Marco Wildersinn auf die Trennung am Saisonende Trainer Marco Wildersinn spricht nach der feststehenden Trennung von den Stuttgarter Kickers über den weiteren Saisonverlauf und seine Ziele.

Die Blauen hatten vor den 815 Zuschauern im Kaiserstuhlstadion zwar deutlich mehr Ballbesitz, das Schlusslicht aber die klareren Chancen. Vor allem über ihre rechte Seite erspielten sich die Bahlinger immer wieder Überzahlsituationen, da ihnen die Kickers zu viel Platz ließen. Gleich die erste Möglichkeit nutzte Erijon Shaqiri, der sich nach einer Ecke im Kopfballduell gegen Vincent Schwab durchsetzte – 1:0 (13.). Innenverteidiger Schwab zeigte sich dann in der Offensive präsenter – und drückte den Ball nach einer Ecke per Kopf über die Linie zum 1:1 (32.).

Nichts wird erzwungen

Nach der Pause stellte Wildersinn von Vierer- auf Dreierkette um. Das sah zunächst besser aus, doch schon in der 52. Minute kassierten die Blauen das 1:2 durch Samet Yilmaz. Die Kickers spielten danach logischerweise nach vorne. Doch oft zu unpräzise, viel zu häufig quer und zu ideenlos. Insgesamt war der Auftritt an Umständlichkeit vor und im gegnerischen Strafraum kaum zu überbieten. Die mit viel Aufwand vorgetragenen Angriffe kamen nicht zum Abschluss. Es wurde nichts erzwungen.

Man muss kein Hellseher sein: Mit solch einer Leistung und Herangehensweise werden die Kickers auch im WFV-Pokal-Halbfinale beim FC Holzhausen (29. April, 17.30 Uhr) kaum weiterkommen. „Wir brauchen jetzt schnell wieder gute Leistungen in der Liga, um unsere anderen Ziele zu verwirklichen“, sagte Siebrecht. Zwei Chancen bleiben vor dem Duell beim Verbandsligisten noch: Am Dienstag gegen die TSG Balingen und am kommenden Samstag (14 Uhr) beim TSV Schott Mainz.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Blank, Petrovic, Schwab (46. Danquah), Fundel (46. Frauendorf) – Zaiser, Kiefer (46. Udogu) – Schembri (23. Berisha), Tomic, Mauersberger (75. Faß) – Unsöld.

Bank: Neaime, Mitrovic, Skenderovic, Mulaj, Braig.

Nicht im Kader: Bromma, Lockl, Abdullahu, Mboob, Stojak, Borac.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1.

Termine

Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)