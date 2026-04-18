Kickers verlieren in Bahlingen: Unpräzise, umständlich, ideenlos – die Blauen zeigen von allem zu wenig

Es war das Spiel eins nach Bekanntgabe der Trennung von Trainer Marco Wildersinn am Saisonende – und es hätte schlechter nicht laufen können: Die Stuttgarter Kickers verloren beim Regionalliga-Schlusslicht Bahlinger SC mit 1:2 (1:1). Das Schlimme daran: Die dritte Niederlage in Serie war absolut verdient. Denn die Blauen zeigten in allen Facetten schlicht und ergreifend zu wenig. Der Chefcoach versuchte erst gar nicht irgendetwas zu beschönigen: „Wir sind extrem enttäuscht. Das war über 90 Minuten kein gutes Spiel von uns, wir haben einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt, müssen das schnell besprechen und am Dienstag ganz anders auftreten.“