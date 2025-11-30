 
  2. Sport

  4. Chancenwucher kostet Punkte

Kickers verlieren in Sandhausen: Chancenwucher kostet Punkte
1
Intensives und unterhaltsames Regionalligaspiel am Hardtwald: Zweikampf zwischen Kickers-Verteidiger Jacob Danquah (re.) und Phil Halbauer. Foto: IMAGO/foto2press

Die Stuttgarter Kickers investieren alles, versieben aber reihenweise Großchancen, belohnen sich nicht und unterliegen in Sandhausen 1:2. Trainer und Sportgeschäftsführer äußern sich.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Die Spieler der Stuttgarter Kickers diskutierten wegen der ihrer Meinung nach zu geringen Nachspielzeit mit dem Schiedsrichter, andere starrten mit leerem Blick einfach nur enttäuscht auf den Rasen und einer zog nach dem 1:2 (1:2) beim SV Sandhausen sein Trikot über das Gesicht: Samuel Unsöld. Der für Marlon Faß (Rückenprobleme) ins Team gerückte Mittelstürmer war ganz besonders geknickt: Der 20-Jährige vergab drei Riesenchancen (80./82./88.). Auch Melkamu Frauendorf (73.) und David Braig (86.) scheiterten bei top Möglichkeiten, zum Teil auch am starken SVS-Keeper Lukas Schneller.

 

Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht war nach dem Schlusspfiff hin- und hergerissen: „Diese Niederlage ist extrem bitter, da wir mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Aber die Art und Weise wie unsere Elf in diesem Auswärtsspiel aufgetreten ist, war sehr positiv. So stelle ich mir unseren Fußball vor.“

Es war eine Mischung aus fehlender Cleverness, mangelnder Präzision, nicht vorhandener Entschlossenheit, Pech, aber auch Unvermögen im gegnerischen Strafraum, die den Kickers die vom Spielverlauf her verdienten Punkte kosteten. Wieder einmal hatten sie zwischen den Strafräumen ansehnlich kombiniert, dieses Mal auch mit Herz und Leidenschaft alles in ein intensives und unterhaltsames Regionalligaspiel investiert, aber die Effizienz vermissen lassen.

Vor 2887 Zuschauern am Hardtwald hatte Pascal Testroet (13. Saisontor) den SVS in Führung gebracht. Die schnelle Antwort der Kickers lieferte Flamur Berisha mit seinem achten Saisontor zum 1:1 (4). Nachdem Kapitän Lukas Kiefer (32.) frei vor dem Tor vorbeigeschossen hatte, schlug Sandhausen im Gegenzug zu. Ein Abstimmungsproblem in der Hintermannschaft zwischen Milan Petrovic und Nico Fundel nutzte Louis Kolbe zum 2:1.

Enttäuscht: Jacob Danquah. Foto: IMAGO/foto2press

Nach der Pause passierte bis zur 70. Minute recht wenig. Dann zogen die Kickers, angetrieben vom unermüdlichen David Tomic, ein Powerplay auf. Doch der Einbahnstraßenfußball mit Chancen am Fließband führte nicht zu zählbarem Erfolg. „Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber wir haben eine brutale zweite Halbzeit gespielt. Der Gegner war nur noch am Verteidigen. Ich bin sehr, sehr stolz, mit welcher Energie und Leidenschaft das Team aufgetreten ist“, sagte Kickers-Trainer Marco Wildersinn.

Auch sein Sandhausener Kollege Olaf Janßen fand anerkennende Worte für die Blauen: „Die Kickers haben eine super Leistung gebracht, das war ein Regionalligaspiel auf ganz, ganz hohem Niveau.“

Jahresabschluss in Trier

Obwohl sich die Kickers vollkommen anders präsentierten als etwa bei den vier 0:3-Auswärtsniederlagen zuvor in dieser Saison, standen sie unterm Strich zum dritten Mal in Serie mit leeren Händen da. Und nur noch eine Chance bietet sich, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen: Am kommenden Freitag (19 Uhr) bei Eintracht Trier.

Kickers-Aufstellung

Neaime – Udogu, Danquah (63. Schwab), Petrovic, Fundel (46. Blank) – Tomic, Lockl (63. Frauendorf), Kiefer (84. Abdullahu) – Schembri (73. Braig), Unsöld, Berisha.

Bank: Dumrath, Mitrovic, Skenderovic, Zaiser.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mitrovic, Stojak, Mulaj, Mauersberger, Faß, Borac, Hencke.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1.

Termine
Eintracht Trier – Kickers (5. Dezember, 19 Uhr), Kickers – 1. FSV Mainz 05 II ( 20. bis 22. Februar 2026). (jüf)

Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers SV Sandhausen Marco Wildersinn
 
 