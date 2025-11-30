Kickers verlieren in Sandhausen Chancenwucher kostet Punkte
Die Stuttgarter Kickers investieren alles, versieben aber reihenweise Großchancen, belohnen sich nicht und unterliegen in Sandhausen 1:2. Trainer und Sportgeschäftsführer äußern sich.
Die Stuttgarter Kickers investieren alles, versieben aber reihenweise Großchancen, belohnen sich nicht und unterliegen in Sandhausen 1:2. Trainer und Sportgeschäftsführer äußern sich.
Die Spieler der Stuttgarter Kickers diskutierten wegen der ihrer Meinung nach zu geringen Nachspielzeit mit dem Schiedsrichter, andere starrten mit leerem Blick einfach nur enttäuscht auf den Rasen und einer zog nach dem 1:2 (1:2) beim SV Sandhausen sein Trikot über das Gesicht: Samuel Unsöld. Der für Marlon Faß (Rückenprobleme) ins Team gerückte Mittelstürmer war ganz besonders geknickt: Der 20-Jährige vergab drei Riesenchancen (80./82./88.). Auch Melkamu Frauendorf (73.) und David Braig (86.) scheiterten bei top Möglichkeiten, zum Teil auch am starken SVS-Keeper Lukas Schneller.