Kiebitz-Gebiete im Kreis Böblingen: Kiebitzen droht Gefahr – ein Hauptverdächtiger ist ein Uhu

Offene Bodenstrukturen rund um flache Wasserstellen, die passende Witterung, ein optimales Weidemanagement mit Kühen, um die Vegetation kurz zu halten, und ausreichend Schutz vor Fressfeinden – viele Faktoren müssen passen, damit Kiebitze in der Krebsbachaue im Gärtringer Teilort Rohrau, im Holzgerlinger Maurener Tal und im Nufringer Ried brüten und die Jungvögel auch tatsächlich flügge werden. Um die Vögel vor Füchsen möglichst gut zu schützen, sind die Hauptbrutzonen in allen drei Gebieten umzäunt. Dass dieser Schutz nicht 100-prozentig ist, zeigte sich 2023 und 2025, als ein Fuchs in Rohrau in die Fläche eindrang. In Folge wurde dort der Zaunbau optimiert.