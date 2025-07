Russland übergibt 1.000 Leichen an Ukraine

Wie ein Ende des Kriegs in der Ukraine erzielt werden soll, bleibt unklar. Die bisher bei Verhandlungen erzielten Abmachungen werden immerhin Schritt für Schritt umgesetzt.

red/dpa 17.07.2025 - 11:36 Uhr

Russland hat nach offiziellen Angaben die Leichen von 1.000 ukrainischen Soldaten an Kiew übergeben. Damit setze Moskau weiter die Vereinbarungen der Verhandlungen von Istanbul um, teilte der russische Chefunterhändler bei den Gesprächen, Wladimir Medinski mit. Moskau hat im Gegenzug seiner Darstellung nach 19 russische Kämpfer zurückerhalten. „Mögen sie in Frieden in heimischer Erde ruhen“, schrieb er auf Telegram. Eine ukrainische Bestätigung stand noch aus.