Eine in der Ukraine entdeckte nordkoreanische Rakete, die am Donnerstag mehrere Zivilisten getötet haben soll, weist laut Selenskyj Bauteile von US-Firmen auf. Er fordert nun mehr „Druck“ und Sanktionen gegen Moskau und Pjöngjang.

red/AFP 25.04.2025 - 16:22 Uhr

In einer am Donnerstag von Russland auf Kiew abgefeuerten Rakete aus nordkoreanischer Produktion sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Dutzende Bauteile von US-Firmen gefunden worden. „Die Rakete, die in Kiew Zivilisten getötet hat, enthielt mindestens 116 Komponenten, die aus anderen Ländern stammten – und die meisten von ihnen wurden, leider, von US-Firmen produziert“, erklärte Selenskyj am Freitag im Onlinedienst X. Er forderte mehr „Druck“ und Sanktionen gegen Moskau und Pjöngjang.