Der Textil-Discounter KiK schließt 300 Filialen, rund die Hälfte davon in Deutschland. Was geschieht mit den rund 50 Filialen in Stuttgart und der Region?
24.03.2026 - 13:27 Uhr
Die Leggins für 4,99 Euro, die Herren-Jeans für 12,99 und das Kinder-Shirt für 2,99 Euro: Der Textil- und Haushaltswarendiscounter KiK ist auch in der Region Stuttgart mit Schnäppchenpreisen groß geworden. Zu groß, wenn es nach der KiK-Geschäftsführung geht. Sie will das Filialnetz stark schrumpfen. „Wir haben zu dicht expandiert. Das bauen wir zurück“, wird KiK-Geschäftsführer Christan Kümmel von der Nachrichtenagentur dpa zitiert, die zuerst über die Abbaupläne berichtete.