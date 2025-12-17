Als «Checker Tobi» erklärt er Millionen Kindern die Welt. Jetzt hat Tobias Krell selbst Nachwuchs bekommen. Was das mit ihm macht - und mit seinem Blick auf aufdringliche Eltern.
17.12.2025 - 12:17 Uhr
München - Der Moderator der Kindersendung "Checker Tobi", Tobias Krell, ist Vater geworden. Er habe "kürzlich" Nachwuchs bekommen, "vor nicht allzu langer Zeit", sagte der 39-Jährige im Podcast "Deutschland 3000 mit Eva Schulz". "Es ist, glaube ich, eine neue Art von Verantwortung, die ich spüre, oder so eine neue Art von Sorge für ein anderes Wesen."