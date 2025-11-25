Eine deutsche Kinderserie schafft erstmals den Emmy-Erfolg. „Auf Fritzis Spuren“ erzählt in einer Mischung aus Animation und Dokumentation vom DDR-Alltag aus Kinderperspektive.

kna 25.11.2025 - 12:05 Uhr

Erstmals ist eine deutsche Kinderserie mit dem internationalen „Emmy-Award“ ausgezeichnet worden. „Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?“ erhielt den Preis am Montagabend in New York, wie der MDR mitteilte. Er hatte die Serie zusammen mit dem WDR für den Kinderkanal KiKA produziert. Die Produktion erzählt von dem Leipziger Mädchen Fritzi, die im Herbst 1989 die Wende miterlebt, und verwebt ihre fiktive Geschichte mit dokumentarischen Berichten und Zeitzeugen-Interviews. Die Geschichte basiert auf dem Kinderbuch „Fritzi war dabei“ (2009) von Hanna Schott.