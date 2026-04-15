Das „Kill Rockstars“-Festival in der Leonberger Beat Baracke hat eine lange Tradition. Am Wochenende ist es wieder soweit: An zwei Tagen spielen acht Bands aus verschiedenen Genres.

Die Geschichte des „Kill Rockstars“-Festivals in der Beat BarackeLeonberg reicht bis ins Jahr 1992 zurück – traditionsreicher geht’s also nun wirklich kaum. Der Titel des damals noch als Sommerfest deklarierten Konzerts stand damals in bester Tradition der Grunge-Welle, die zu Beginn der 1990er-Jahre die Musikwelt erschüttert und kurz, aber heftig dominiert hatte.

Seitdem ist viel passiert. Grunge ist im Großen und Ganzen passé, auch wenn sich einige Bands weiterhin am Sound von Nirvana, Soundgarden und co orientieren. Rockstars werden zwar weniger, sie existieren aber weiterhin. Und in all dem Wandel ist nicht wirklich gesichert, wie oft das Festival seitdem über die Bühne ging – gemunkelt wird, es dürften etwa 20 Ausgaben gewesen sein. Fakt ist, dass es am kommenden Wochenende erneut steigt.

„Kill Rockstars“-Festival: Bands aus der Region haben Gelegenheit, sich zu präsentieren

Und damals wie heute bekommen Bands aus der Region die Gelegenheit, „im Rahmen eines größeren Festivals mit nettem Rahmenprogramm aufzutreten und mit Freunden ihrer Musik zu feiern“. Das schrieb übrigens Martin Rietmüller, Vorsitzender des Jugendhausvereins Leonberg und Altvorderer der Jugendarbeit in Leonberg, schon 1999 in seiner Chronik „Vom Räucherstäbchen bis zum Internetcafé“.

Freunde der Rockmusik, des Punk und des Metals dürfen sich am Freitag, 17. und Samstag, 18. April, auf ein hochkarätiges und abwechslungsreiches musikalisches Programm in der Beat Baracke freuen.

Am Freitag spielen:

The Baxxter Boys aus Göppingen: Sie kombinieren Techno-Hymnen – gerne welche von Scooter – mit Punkrock. Abgedrehter wird’s sicher nicht.

aus Göppingen: Sie kombinieren Techno-Hymnen – gerne welche von Scooter – mit Punkrock. Abgedrehter wird’s sicher nicht. Kleinstadt aus Herrenberg: sie bringen ehrlichen Pop-Rock auf die Bühne.

aus Herrenberg: sie bringen ehrlichen Pop-Rock auf die Bühne. Maeglin aus Stuttgart: Sie holen in der Tat mit ihrem Grunge-Sound den Spirit der 1990er zurück.

aus Stuttgart: Sie holen in der Tat mit ihrem Grunge-Sound den Spirit der 1990er zurück. Der Ganze Rest aus der Region Stuttgart: Hier gibt’s melodischen Punkrock auf die Ohren.

Am Samstag auf der Bühne:

Impvlse aus Nürnberg: Die Band spielt Modern Metalcore mit „Großes Kino“-Gefühl.

aus Nürnberg: Die Band spielt Modern Metalcore mit „Großes Kino“-Gefühl. Find My Spirit aus Stuttgart: Auch hier wird moderner Metalcore dargeboten.

aus Stuttgart: Auch hier wird moderner Metalcore dargeboten. Lucidrae aus Heilbronn: Nicht modernen, sondern alternativ angehauchten Metalcore gibt’s hier zu hören.

aus Heilbronn: Nicht modernen, sondern alternativ angehauchten Metalcore gibt’s hier zu hören. Peius Morte aus Heilbronn: Blackened Deathcore heißt hier das Motto.

„Kill Rockstars“-Festival: Es gibt auch Tickets für einzelne Tage

Einlass in die Beat Baracke (Badstraße 22) ist an beiden Tagen um 18 Uhr, die Auftritte starten jeweils um 19 Uhr. Eine Tageskarte kostet am Freitag 10, am Samstag 12 Euro. Das Ticket für beide Tage kostet 20 Euro. Weitere Infos zur Running Order und weiteren Konzerten gibt’s auf Facebook, Instagram und auf http://jhleonberg.de.