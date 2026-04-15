Das „Kill Rockstars“-Festival in der Leonberger Beat Baracke hat eine lange Tradition. Am Wochenende ist es wieder soweit: An zwei Tagen spielen acht Bands aus verschiedenen Genres.
15.04.2026 - 20:21 Uhr
Die Geschichte des „Kill Rockstars“-Festivals in der Beat BarackeLeonberg reicht bis ins Jahr 1992 zurück – traditionsreicher geht’s also nun wirklich kaum. Der Titel des damals noch als Sommerfest deklarierten Konzerts stand damals in bester Tradition der Grunge-Welle, die zu Beginn der 1990er-Jahre die Musikwelt erschüttert und kurz, aber heftig dominiert hatte.