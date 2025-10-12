Vor den Küsten Portugals häufen sich dieses Jahr die mysteriösen Zwischenfälle mit Orcas. Ein Ehepaar und seine drei Kinder erleben ein wahres Drama, die Familie kommt aber mit dem Schrecken davon.
12.10.2025 - 15:56 Uhr
Lissabon - Orcas haben vor der Küste von Portugal ein französisches Segelboot mit einer fünfköpfigen Familie an Bord zum Sinken gebracht. Der Zwischenfall ereignete sich etwa 45 Seemeilen (knapp 84 Kilometer) vor der Küste von Peniche, wie die Zeitung "Correio da Manhã" und weitere portugiesische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.