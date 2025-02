Unterwegs in der Stuttgarter Innenstadt „Tanz-Guru“: Tänzer in Toga aus Stuttgart geht viral

Wer in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs ist, hat ihn bestimmt schon einmal gesehen – den Mann in einer weißen Toga, der im Pavillon am Schlossplatz, auf der Königstraße oder am Rotebühlplatz tanzt. Auf Social Media geht er als „Tanz-Guru“ viral.