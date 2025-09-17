Auf dem Podium der 80-Jahr-Feier der Stuttgarter Zeitung plauderten Prominente wie Sportlerin Kim Bui, Food-Influencerin Yules und VfB-Sportdirektor Christian Gentner Interessantes aus.

In der Aufarbeitung der Skandale um das Kunst-Turn-Forum Stuttgart sieht die ehemalige Spitzenturnerin Kim Bui auch eine Chance für die Landeshauptstadt: „Stuttgart kann sich als moderne Sportstadt präsentieren, in der ein menschlicher Leistungssport gelebt wird“, sagte die 36-Jährige bei der Veranstaltung „80 Jahre Stuttgarter Zeitung“ im Wizemann vor rund 550 Gästen.

Ende Dezember 2024 hatten mehrere frühere Turnerinnen schwere Vorwürfe gegen die Trainingsarbeit am Bundesstützpunkt in Stuttgart öffentlich gemacht. Sie klagten „systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch“ an. Daraufhin waren Trainer von ihren Aufgaben entbunden worden, die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Unsere Zeitung hatte intensiv über die Vorgänge berichtet – und verfolgt das Thema weiterhin.

Es ging um Machtmissbrauch und psychische Gewalt

Diese mediale Aufklärung und Aufmerksamkeit seien „wahnsinnig wichtig“ gewesen, so Bui, die heute Athletenvertreterin des Deutschen Olympischen Sportbunds im Internationalen Olympischen Kommitee (IOC) ist.

Heute sehe sie Fortschritte in ihrem Sport: „Es ist jetzt einfacher für Athleten und Athletinnen, über Themen wie Machtmissbrauch und psychische Gewalt zu sprechen. Es wird ihnen schneller zugehört“, so Bui, die ein Buch geschrieben hat, in dem sie unter anderem ihre eigenen Essstörungen verarbeitet hat. Auch das Thema Depression bekomme mehr Aufmerksamkeit. „Das ist ein ganz großes Thema im Sport“. Der Stadt Stuttgart stellt sie als Standort für Sportarten aller Art ein gutes Zeugnis aus: „Stuttgart hat eine beeindruckende Infrastruktur für den Sport und eine starke Sportkultur.“

Stuttgarter, die die Stadt in Bewegung bringen, und die Moderatoren (von links): Jan Sellner, Harry Pfau, Kim Bui, Eric Gauthier, Food-Influencerin Yules, Christian Gentner, Marc Oliver Hendriks, Eva-Maria Manz. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Kim Bui setzt sich in ihrer aktuellen Rolle dafür ein, dass die Olympischen Spiele in den kommenden Jahren nach Deutschland kommen.

Auf das Podium zum 80-jährigen Bestehen der Stuttgarter Zeitung hatte die Redaktion prominente Stuttgarterinnen und Stuttgarter eingeladen, die die Stadt in Bewegung bringen. Neben Kim Bui erzählten Yules (Reise- und Food-Influencerin), Harry Pfau (Lebensmittelretter), Marc Oliver Hendriks (Geschäftsführender Intendant der Staatstheater Stuttgart) und Christian Gentner (VfB-Sportdirektor) von ihrer Arbeit.

Der ehemalige Ballett-Solist des Staatstheaters und heutige Kompanie-Chef von Gauthier Dance, Eric Gauthier, brachte das Publikum, inklusive Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Oberbürgermeister Frank Nopper, zum Tanzen. Das Video sehen sie hier.