Ein Kennzeichenscanner soll am Kimry-Platz in Kornwestheim dafür sorgen, dass die Parkplätze nicht missbräuchlich genutzt werden. Warum nun ein Großeinkauf zum Problem wurde.
07.12.2025 - 10:00 Uhr
Eine Jacke für die Tochter, Weihnachtskarten für Oma und ein Berg von Lebensmitteln. Dass der Großeinkauf für ihre Familie am Kimry-Platz nicht billig werden würde, wusste die Kornwestheimerin Vanessa Seiter schon vorher. Dass sie jedoch nicht nur die Besorgungen teuer zu stehen kommen würden, hat die 40-Jährige nicht geahnt. Denn für das Parken auf dem Kundenparkplatz hat die vierfache Mutter eine saftige Strafgebühr von über 40 Euro kassiert. Zu Unrecht, sagt sie.