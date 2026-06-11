Es soll eine Einladung sein, die vietnamesische Esskultur kennenzulernen in einer entspannten und stilvollen Umgebung: Beim Eintritt in das neue Lokal Kims Garden fällt das Augenmerk auf eine Rikscha, die eigens aus Vietnam nach Fellbach transportiert wurde, um hier für einen besonderen Blickfang zu sorgen. Es sind viele Details, auf die Mike Nguyen bei der Einrichtung Wert gelegt hat. Auch das Geschirr, auf denen die Gerichte serviert werden, stammen aus dem Land in Südostasien. Was sich in dem sorgfältig ausgewählten Ambiente zeigt, spiegelt sich im Angebot der Speisen wider. „Wir möchten authentische vietnamesische Küche bieten“, sagt Mike Nguyen.