Kin-Ball in Stuttgart Hundert Freunde und ein riesiger Ball
Das Spielgerät ist riesig, wiegt fast nichts und darf den Boden nicht berühren: Kin-Ball – ein Besuch beim Bundesliga-Spieltag des SV Sillenbuch und den Stuttgarter Eichhörnchen.
Ja, der Ball ist rund. Und ja, das Runde muss ins Eckige. Die legendären Weisheiten der Fußball-Legende Sepp Herberger gelten auch hier. Wobei der Kin-Ball einen Durchmesser von 1,22 Metern hat und nicht mal ein Kilogramm wiegt – eine luftgefüllte Latexblase mit Hülle. Und das Eckige ist ein 20 mal 20 Meter großes Spielfeld. Und in diesem darf dieser Ball nicht den Boden berühren. Blöd dabei ist halt, dass die gegnerische Mannschaft genau das versucht – das durch die Luft fliegende Riesending auf den Boden zu bringen. Und, um die Verwirrung zu komplettieren, befindet sich gleichzeitig noch eine dritte Mannschaft auf dem Feld, mit den gleichen Zielen.