 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Fußball-Bundesliga

  6. Hundert Freunde und ein riesiger Ball

Kin-Ball in Stuttgart Hundert Freunde und ein riesiger Ball

Kin-Ball in Stuttgart: Hundert Freunde und ein riesiger Ball
1
Voller Einsatz beim Stuttgarter Spieltag. Insgesamt waren auf der Waldau 16 Mannschaften am Start. Foto: Tom Bloch

Das Spielgerät ist riesig, wiegt fast nichts und darf den Boden nicht berühren: Kin-Ball – ein Besuch beim Bundesliga-Spieltag des SV Sillenbuch und den Stuttgarter Eichhörnchen.

Ja, der Ball ist rund. Und ja, das Runde muss ins Eckige. Die legendären Weisheiten der Fußball-Legende Sepp Herberger gelten auch hier. Wobei der Kin-Ball einen Durchmesser von 1,22 Metern hat und nicht mal ein Kilogramm wiegt – eine luftgefüllte Latexblase mit Hülle. Und das Eckige ist ein 20 mal 20 Meter großes Spielfeld. Und in diesem darf dieser Ball nicht den Boden berühren. Blöd dabei ist halt, dass die gegnerische Mannschaft genau das versucht – das durch die Luft fliegende Riesending auf den Boden zu bringen. Und, um die Verwirrung zu komplettieren, befindet sich gleichzeitig noch eine dritte Mannschaft auf dem Feld, mit den gleichen Zielen.

 

Übergezogene Leibchen dienen der Unterscheidung. „Gris“, „bleu“, „noir“ – also grau, blau und schwarz sind die Teamfarben beim Kin-Ball. „Kin“ steht für Kinetik, und die Spielsprache ist zumeist Französisch, denn die Wurzeln der Sportart liegen in der kanadischen Provinz Quebec. Eine Sportart, die weltweit mittlerweile von mehr als vier Millionen Menschen betrieben wird, entstanden 1986 quasi auf dem Reißbrett – als Abschlussarbeit von fünf Studenten an der University of Quebec in Montreal. Und ein kooperatives Tun, dessen Regeln schnell zu erlernen sind, das keine Geschlechts-, Alters- oder Leistungsgrenzen kennt und auf Respekt gegenüber allen Akteuren beruht.

In Deutschland wird Kin-Ball leistungsorientiert an vier Bundesliga-Spieltagen pro Saison betrieben. Für Stuttgart stellt der SV Sillenbuch mit seiner Kin-Ball-Abteilung gleich mehrere Teams. Am vergangenen Wochenende war er Ausrichter des zweiten Wettbewerbstags 2025/26. Dies bedeutete: eine proppenvolle Sporthalle Waldau. 16 Mannschaften samt Anhang sowie sonstige Neugierige tummelten sich auf der Tribüne beziehungsweise den zwei Spielfeldern. Von 9 Uhr in der Früh an wurde zehn Stunden lang non-stop gespielt, inklusive Live-Stream auf Youtube.

Wie es der Stuttgarter Teamname schon verrät: mit Eichhörnchen. Foto: Tom Bloch

„Das Spiel geht über vier Perioden bis elf Punkte. Wobei beim erreichten neunten Punkt diejenige Mannschaft das Feld verlässt, die bis dahin am wenigsten Punkte erzielt hat“, erklärt Wagner Merten, Vizepräsident des Deutschen Kin-Ball-Verbands. „Und man schlägt immer gegen den, der aktuell am meisten Punkte hat.“ Damit werden Kantersiege unterbunden. Was sich erst einmal kompliziert anhört, sieht auf Anhieb nach großem Spaß aus, denn alle Teammitglieder sind mit eingebunden.

Dennoch will Merten nicht verhehlen, dass die Akquise von Sportlern noch nicht rund läuft. „Obwohl wir auch viel auf Social Media unterwegs sind, haben unsere Maßnahmen bislang nicht so gefruchtet“, sagt der Funktionär, der neben dem Verband auch beim SV Sillenbuch tätig ist. Sprich: bei den Stuttgarter Eichhörnchen. So nennen sich deren Spielerinnen und Spieler.

Stuttgarter Teams verpassen Finale

Aus lokaler Sicht ist der Höhepunkt des Spieltags in Degerloch ein Aufeinandertreffen gleich dreier Stuttgarter Teams, die in dieser Saison eine Spielgemeinschaft mit München gegründet haben. Am Ende reicht es aber nicht fürs Finale. Dieses bestreiten Dissen II, Oberhausen und Erfurt – mit dem letztjährigen deutschen Meister Erfurter Lachse als schlussendlichem Sieger.

Sandra Manier von den Stuttgarter Eichhörnchen ist vor drei Jahren zum Kin-Ball gekommen. „Ich war einmal zum Schnuppertraining, und die Sportart hat mich sofort abgeholt. Besonders weil es Mixed-Teams sind und weil es viel um Respekt und Fair-Play geht“, sagt sie. Abgekämpft, aber zufrieden sitzt sie auf der Tribüne, gerade mit ihrer Mannschaft ausgeschieden, doch die Laune ist nicht verdorben.

„Der Spaß steht im Vordergrund. Und die Community. Und nach jedem Spieltag gehen wir alle gemeinsam essen. Oft beinahe hundert Leute“, sagt Sandra Manier und lacht.

Tja, Herr Herberger, von wegen elf Freunde müsst ihr sein. Hunderte! Und sie sind’s.

Info

Kin-Ball-Training
Der SV Sillenbuch bietet donnerstags in der Sporthalle Riedenberg, Kemnater Straße 27, eine Kin-Ball-Trainingseinheit an. Beginn ist jeweils um 18.45 Uhr. Das Mindestalter zur Teilnahme liegt bei 15 Jahren.

Weitere Themen

Assan Ouédraogo: Knieverletzung – Youngster von RB Leipzig fällt lange aus

Assan Ouédraogo Knieverletzung – Youngster von RB Leipzig fällt lange aus

Gerade verzeichnet er eine perfekte Woche im DFB-Trikot und bei RB Leipzig – schon kommt ein Rückschlag. Ouédraogo fällt vorerst aus. Ein weiterer Spieler erlitt einen Nasenbeinbruch.
Borussia Mönchengladbach: Eugen Polanski bleibt Trainer am Niederrhein

Borussia Mönchengladbach Eugen Polanski bleibt Trainer am Niederrhein

Nach dem jüngsten Aufwärtstrend erhält die Interimslösung einen langfristigen Vertrag bei der Borussia.
Einzelkritik zur Nationalmannschaft: Leroy Sané glänzt mit zwei Toren – die Noten für die DFB-Stars

Einzelkritik zur Nationalmannschaft Leroy Sané glänzt mit zwei Toren – die Noten für die DFB-Stars

Die Nationalmannschaft hat am letzten Gruppenspieltag mit 6:0 gegen die Slowakei gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.
Wegen Umgang mit Roger Wittmann: Medien: Zwei Hoffenheim-Geschäftsführer müssen gehen

Wegen Umgang mit Roger Wittmann Medien: Zwei Hoffenheim-Geschäftsführer müssen gehen

Der Streit zwischen den Gesellschaftern der TSG Hoffenheim und der Geschäftsführung schwelt. Auslöser ist der Umgang mit Roger Wittmann. Laut Medien müssen zwei Geschäftsführer gehen.
Hoffenheim gegen Leipzig: „Der Unbeliebtico“: TSG wirbt humorvoll für Heimspiel – RB-Boss irritiert

Hoffenheim gegen Leipzig „Der Unbeliebtico“: TSG wirbt humorvoll für Heimspiel – RB-Boss irritiert

Die TSG Hoffenheim sorgt mit einer Werbekampagne für seine Heimspiele für Aufsehen. RB Leipzig kämpft mit einem ähnlich schlechten Ruf, hat aber offenbar ein anderes Selbstbild.
Von Michael Bosch
Fußball-Bundesliga: Kein Sieger zwischen BVB und Leipzig – Erfolg für Wagner

Fußball-Bundesliga Kein Sieger zwischen BVB und Leipzig – Erfolg für Wagner

Im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga trennen sich Dortmund und Leipzig 1:1. Augsburgs Negativlauf unter Coach Wagner endet, Leverkusen leidet mit seinem am Kopf verletzten Kapitän.
Schock bei Bundesliga-Spiel: Heidenheim-Fan stürzt vom Zaun – Helikoptereinsatz im Stadion

Schock bei Bundesliga-Spiel Heidenheim-Fan stürzt vom Zaun – Helikoptereinsatz im Stadion

Der 1. FC Heidenheim hat endlich seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gelandet. Ein medizinischer Notfall überschattet den Heimsieg über den FC Augsburg jedoch.
Von red/SID
Bundesliga: BVB bleibt Bayern-Verfolger – wieder Pleite für Wagner

Bundesliga BVB bleibt Bayern-Verfolger – wieder Pleite für Wagner

Dortmund bleibt erster Bayern-Verfolger. Die Westfalen gewinnen in Mainz. Im Kellerduell verliert Sandro Wagners FC Augsburg.
Klage gegen DAZN-Preise: Tausende User ziehen gegen Streamingdienst vor Gericht

Klage gegen DAZN-Preise Tausende User ziehen gegen Streamingdienst vor Gericht

Verbraucherschützer wollen DAZN wegen angeblich rechtswidriger Preiserhöhungen zur Rechenschaft ziehen. Der Sammelklage haben sich viele Nutzer angeschlossen. DAZN rechtfertigt sich.
Nach Rauswurf von Erik ten Hag: Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Nach Rauswurf von Erik ten Hag Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen

Nach dem Blitz-Aus von Erik ten Hag hat Bayer Leverkusen einen neuen Trainer gefunden. Kasper Hjulmand soll die Werkself nach dem chaotischen Saisonstart stabilisieren..
Weitere Artikel zu Bundesliga
 
 