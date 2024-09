Deutsche töteten behinderte Tochter - Prozess in der Schweiz

Ein deutsches Paar tötet nach eigenen Angaben in der Schweiz seine behinderte Tochter. Nun begann der Prozess gegen sie. Auch die Großmutter ist angeklagt.

dpa 09.09.2024 - 13:18 Uhr

Bremgarten - Ein deutsches Paar hat nach eigener Aussage in der Schweiz sein behindertes dreijähriges Kind getötet. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen Mordes angeklagt. Die Mutter sagte beim Prozessauftakt in Bremgarten im Kanton Aargau an der deutschen Grenze auf Nachfrage der Richterin, sie würde es wieder tun, wie Reporter der Zeitung "Blick" aus dem Gerichtssaal berichteten.