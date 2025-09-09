Kind mit Diabetes: Achtjährige bald ohne Schulassistenz – „Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl“

Wenn Era „in Unterzucker“ kommt, wird ihr schwindlig. „Manchmal ist das wie in der Achterbahn“, versucht die Achtjährige das Gefühl zu beschreiben, das auch an einen Aufzug erinnere – schnell geht es hoch, schnell runter. Sie zittere, ihr werde meist kalt, aber manchmal auch ganz heiß – „und mir ist schlecht“. Sie weiß, was sie dann machen muss – eigentlich. Etwas Saft trinken oder einen Traubenzucker in den Mund nehmen. Aber was ist, wenn sie das nicht schnell genug alleine schafft? Wenn sie Panik bekommt?

Bisher hatte Era in der Schule eine Begleitung, die ihr wegen ihrer Diabetes-Erkrankung zur Seite stand und in solchen Situationen verhinderte, dass sie bewusslos wird. Doch die Begleitung für die dritte Klasse wurde nicht wieder gewährt. Era hat nun Angst, wenn sie an die Schule denkt. „Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl“, sagt das Mädchen. Sie wisse zwar, dass sie es irgendwann alleine schaffen muss. „Aber ich bin wirklich noch nicht bereit“, sagt sie.

Seit fünf Jahren hat sie Diabetes Typ 1

Era war drei Jahre alt, als bei ihr die Autoimmunerkrankung Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Ihr halbes Leben trägt sie nun schon eine Insulinpumpe und einen Sensor. Sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wie es davor war, als sie die Pumpe noch nicht hatte. Insulinpumpen sorgen in der Regel für bessere, stabilere Glukosewerte. „Schwere Unterzuckerungen sind durch die neuen Technologien seltener“, berichtet der Leitende Oberarzt der Diabetologie im Stuttgarter Olgahospital, Martin Holder, bei dem auch die Achtjährige in Behandlung ist. Aber bei Era kommt es trotzdem immer wieder zu Schwankungen: Mitte Juli lag der Messwert zum Beispiel nur bei 34, was eine starke Unterzuckerung bedeutet. Am 3. August schnellte er auf 397, neun Tage später auf 376 hoch, was viel zu hoch ist. Ihre Eltern sind entsprechend in Sorge. Sie fragen sich, wie das ohne Begleitung in der Schule gehen soll.

Das Messgerät zeigt, dass Eras Blutzuckerwerte schwanken. Foto: Viola Volland

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) weist seit Jahren auf die Defizite bei der Integration von Kindern in deutschen Kitas und Schulen hin. Teils würden Schulkinder in Deutschland sogar vom Regelschulbetrieb ausgeschlossen, kritisiert der Kinderarzt und Experte der DDG, Andreas Neu. „Wenn Kinder an einem Diabetes erkranken, müssen sie ihr Essen, die körperliche Bewegung und die Insulindosierung aufeinander abstimmen“, so Neu. Zumindest im Grundschulalter seien Kinder „damit häufig überfordert“. Die Interpretation ihrer Blutzuckerwerte stelle sie vor große Herausforderungen: „Kann ich problemlos zu Mittag essen, wenn mein Blutzucker zuvor bei 167 liegt? Welche Insulindosierung passt zu diesem Blutzuckerwert?“ Fragen wie diese könnten meist auch Lehrerinnen und Lehrer nicht beantworten.

„Genereller Unterstützungsbedarf“ in Klassenstufen Eins und Zwei

Eras Mutter Ariana K. sieht sich schon wieder ihre Tage im Schulflur verbringen, wie damals im ersten Halbjahr der ersten Klasse, weil sich zunächst keine Schulbegleitung gefunden hatte. Die erste Kraft startete im Oktober, sei aber wochenlang krank gewesen, sodass sie habe einspringen müssen, berichtet die 37-jährige Stuttgarterin, die in diesem Jahr ihr viertes Kind bekommen hat. Diesmal müsste sie ihr Baby entsprechend mitnehmen in die Schule – eine zusätzliche Belastung. Erst seit dem zweiten Halbjahr der ersten Klasse habe Era eine zuverlässige Begleitung bekommen. Diese sei sehr liebevoll im Umgang. „Wenn es mir schlecht geht, nimmt sie mich in den Arm“, erzählt Era selbst.

Ab wann sollte ein Kind mit Diabeteserkankung den Schulalltag allein bewältigen können? Diese Frage beschäftigt alle betroffenen Familien irgendwann. Das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart geht in den Klassenstufen Eins und Zwei von „einem generellen Unterstützungbedarf“ aus. Anschließend hänge es „sehr vom Einzelfall“ ab, wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage schreibt. Ab Klasse Vier könne „in der Regel“ von der Schulbegleitung abgesehen werden.

Diese Einschätzung deckt sich mit der des Kinder-Diabetologen Martin Holder. Viele Drittklässler trauten sich den Schulalltag alleine zu, aber ein Teil brauche noch Unterstützung, berichtet er. Im Fall von Era „wäre es schon gut, wenn sie eine Begleitung hätte“, meint er, auch noch in Klasse 3. Sie sollte keine Ängste haben müssen.

Ihn ärgert, dass es vielen betroffenen Familien in Sachen Schulbegleitung immer noch schwer gemacht werde. Es komme selbst in den Klassenstufen Eins und Zwei immer wieder zu Problemen. Einer seiner Patienten dürfe zum Beispiel nur zu seiner Einschulung kommen. Danach müsse das Kind wieder zuhause bleiben, trotz Schulpflicht. Die Assistenz sei längst bewilligt, aber es fand sich bisher niemand. Nicht immer könnten Eltern das auffangen, so Holder. Er fände es gut, wenn die Familien die Begleitung zudem nicht nach der ersten Klasse wieder neu beantragen müssten. „Jedes Jahr müssen sie neu kämpfen“, sagt er.

Aktuell haben nach Angaben der Stadt Stuttgart „20 bis 25“ Grundschulkinder mit Diabetes in der Landeshauptstadt eine Begleitung, darunter „einige“ Drittklässler. Im Fall von Era sieht auch das Amt für Soziales und Teilhabe „medizinischen Unterstützungsbedarf“. So benötige sie nach Einschätzung ihrer Schule „insbesondere Unterstützung im Umgang mit der Insulinpumpe“, steht in einem Schreiben des Amts aus dem Juli, das unserer Zeitung vorliegt. Era erkenne Unterzuckerungsanzeichen noch nicht zuverlässig und könne die Insulinanpassung noch nicht selbstständig durchführen. Ebenso könne sie die benötigte Essensmenge nicht selbst ausrechnen.

Dennoch lehnt die Stadt eine Beteiligung an den Kosten ab – eben weil „nur“ ein medizinischer Unterstützungsbedarf bestehe. Era habe keine weitere Beeinträchtigung. Die Stadt sieht die Krankenkasse deshalb alleine in der Pflicht. Das entspreche der aktuellen Rechtsprechung, erklärt dazu eine Sprecherin der Stadt. Die Versicherung hat 78, 25 Euro pro Tag bewilligt – für jeweils fünf Blutzuckermessungen und Insulininjektionen täglich. Das ist zu wenig für eine Assistenz. „Für das Geld findet sich niemand“, sagt Ariana K.

Und eine Schulgesundheitsfachkraft, die eine Schulbegleitung ersetzen könnte, gibt es nicht an Eras Grundschule. Die Stadt Stuttgart hat an ersten Standorten diese Kräfte eingeführt. An drei städtischen Grundschulen gibt es sie bisher, die Erfahrungen sind positiv, wie in städtischen Gremien berichtet wurde. Zwei weitere kleine Schulstandorte sollen im neuen Schuljahr dazu kommen, aber Eras Grundschule in einem Stuttgarter Außenbezirk ist nicht dabei.

Was die Eltern zusätzlich ärgert: Dass Sie so spät erfuhren, dass sich die Situation ändern würde. Ihren Antrag auf Verlängerung der Schulbegleitung hatten sie im Februar gestellt. Am 16. Juni wurde dieser abgelehnt, der Widerspruch am 22. Juli, wenige Tage vor den Sommerferien. Nun haben sie noch eine Hoffnung: dass das Sozialgericht zu ihren Gunsten entscheidet. Am 7. August haben sie Klage eingereicht.

Era hat ihre Mutter einmal gefragt, was sie eigentlich falsch gemacht habe? Warum habe Gott ausgerechnet ihr Diabetes gegeben? „Gott wusste schon, dass du es schaffst“, hat Ariana K. ihr geantwortet. Sie glaubt an ihr Kind. Aber Era soll es nicht schwerer haben als nötig.

95 Prozent der jungen Patienten haben Diabetes Typ 1

Zahlen

Im Schnitt erhält eines von 500 Kinder in Deutschland laut der Deutschen Diabetes Gesellschaft die Diagnose Diabetes Typ 1. Im Olgahospital des Klinikums Stuttgart werden mehr als 400 junge Patienten regelmäßig versorgt – 95 Prozent wegen Diabetes Typ 1. Die jüngsten seien laut dem Leitenden Oberarzt Martin Holder unter ein Jahre alt, die ältesten 18 und 19 Jahre alt. Man habe immer mehr kleine Kinder mit der Diagnose Diabetes 1: rund 30 bis 40 Prozent erhielten die Diagnose zwischen einem und sechs Jahren, die Mehrzahl zwischen sieben und elf Jahren. 70 Prozent der Patienten seien inzwischen mit einer Insulinpumpe versorgt.