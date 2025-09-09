Kind mit Diabetes: Achtjährige bald ohne Schulassistenz – „Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl“

Wenn Era „in Unterzucker“ kommt, wird ihr schwindlig. „Manchmal ist das wie in der Achterbahn“, versucht die Achtjährige das Gefühl zu beschreiben, das auch an einen Aufzug erinnere – schnell geht es hoch, schnell runter. Sie zittere, ihr werde meist kalt, aber manchmal auch ganz heiß – „und mir ist schlecht“. Sie weiß, was sie dann machen muss – eigentlich. Etwas Saft trinken oder einen Traubenzucker in den Mund nehmen. Aber was ist, wenn sie das nicht schnell genug alleine schafft? Wenn sie Panik bekommt?