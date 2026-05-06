Der Fall Peggy ist ein bundesweit bekannter Cold Case - es ist unklar, wer für den Tod des Kindes verantwortlich ist. Über einen Fall, der vor 25 Jahren seinen Anfang nahm und das ganze Land bewegte.
Lichtenberg/Bayreuth - Suchtrupps, Bundeswehr-Tornados, ein tränenreicher Appell der Mutter - alles vergeblich. Vor 25 Jahren, am 7. Mai 2001, verschwand im kleinen Ort Lichtenberg ganz im Norden Bayerns das Mädchen Peggy. Jahrelang wusste man nicht, wo ihre Leiche war. Und was genau mit dem neunjährigen Kind geschehen ist - das weiß man bis heute nicht.