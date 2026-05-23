Nach dem Aussetzen zweier Kleinkinder in Portugal werden Mutter und Stiefvater in Untersuchungshaft genommen. Die französischen Brüder sind inzwischen in einer Pflegefamilie untergebracht.
Lissabon - Im Fall der mutmaßlichen Aussetzung zwei französischer Kleinkinder in Portugal hat ein Richter übereinstimmenden Medienberichten zufolge Untersuchungshaft für die Mutter und den Stiefvater angeordnet. Die beiden Franzosen seien dringend der schweren Körperverletzung und Kindesaussetzung verdächtig, habe der zuständige Richter António Fialho am Gericht der Stadt Setúbal mitgeteilt. Mutter und Stiefvater kommen aus Colmar im Elsass nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.