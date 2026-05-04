Im beliebten Stuttgarter Zoo Wilhelma werden zwei Kinder auf rätselhafte Weise verletzt. Die Polizei geht von Angriffen aus. Die Wilhelma geht zunächst auf Nummer sicher.
04.05.2026 - 13:10 Uhr
Nach zwei mutmaßlichen Angriffen auf Kinder in einem abgedunkelten Tierhaus der Stuttgarter Wilhelma sind die betroffenen Gebäude in der Australien-Welt auch zum Wochenbeginn geschlossen geblieben. Die Wilhelma hatte nach Bekanntwerden der Vorfälle beschlossen, den Bereich für Nachttiere in der sogenannten Terra Australis vorübergehend zu schließen - aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher, wie Zoo-Direktor Thomas Kölpin sagte.