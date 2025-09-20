Kinder leiden massiv unter dem Krieg in Gaza. Psychologin Katrin Glatz Brubakk erzählt, wie sie versucht, das zu heilen, was kaum heilbar scheint.
20.09.2025 - 07:03 Uhr
Adam ist gerade einmal fünf Jahre alt, als er mitansehen muss, wie sein Vater stirbt. Die beiden befinden sich in einer sogenannten humanitären Zone in Gaza – einem Ort, der als sicher gilt –, als israelische Bomben einschlagen. Vater und Sohn werden schwer verletzt ins Nasser-Krankenhaus gebracht und dort, wie viele andere, auf dem Boden abgelegt. Kurz darauf stirbt der Vater – vor den Augen des Jungen.