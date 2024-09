Es kommt auf die Unternehmenskultur an

Immer wieder gibt es anstrengende Lebensphasen, die sich auch auf den Job auswirken. Die Lösung kann einfach sein, meint Daniel Gräfe – wenn die Unternehmenskultur stimmt.

Daniel Gräfe 06.09.2024 - 15:37 Uhr

Manchem mag es etwas schräg erscheinen, wenn Wechseljahrbeschwerden bei Frauen in Personalabteilungen und bei den Beschäftigten zum Thema werden. Doch was speziell klingt, hat durchaus auch für Unternehmen eine Relevanz. Denn von den 45- bis 55-jährigen Frauen, die zu den größten Altersgruppen in Deutschland zählen, sind mehr als vier Millionen erwerbstätig.