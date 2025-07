Am 14. Juli beginnen die Kinder- und Jugendbuchwochen in der Stadtbibliothek Stuttgart. Das Lese-Festival öffnet sich erstmals dem boomenden Bereich „Young und New Adult“.

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Darüber herrscht Einigkeit. Doch was Kinder und Jugendliche lesen wollen, ist eine Frage, die nicht so leicht zu klären ist. Jede Menge Antworten und Hilfestellung bei der Suche nach einem guten Buch bieten auch in diesem Jahr die Kinder- und Jugendbuchwochen. Sie beginnen am 14. Juli.

Ausgerichtet wird das Lese-Festival, das neben einem Überblick über die Neuerscheinungen des Buchmarkts zahlreiche Veranstaltungen bietet, vom Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Kooperation mit der Stadtbibliothek Stuttgart; das Kulturamt der Stadt Stuttgart fördert die diesjährigen Kinder- und Jugendbuchwochen. Zum vierten Mal bereits findet das Literaturfestival für junge Menschen in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz statt, die erstmals für die Trend-Themen Young and New Adult zusätzliche Flächen zur Verfügung stellt. Rund 150 Titel mehr zeigt die Bücherschau vom 14. bis zum 23. Juli. Insgesamt beteiligen sich mehr als 50 Verlage an der Präsentation und stellen insgesamt fast 600 Titel vor.

Lesungen von insgesamt 21 Autorinnen und Autoren gibt es für alle angesprochenen Altersgruppen, also von Kindergartenkindern bis hin zu jungen Erwachsenen. So liest Sybille Hein am 16. Juli für alle ab 4 Jahren aus ihrem Buch „Große sind Schisser“, Carina Schnell lädt am 19. Juli Young Adults ab 16 Jahren zu ihrer Lesung aus „Call My Heart Home“. Die Veranstaltungen finden sowohl in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz als auch in den Stadtteilbibliotheken statt und können via Livestream miterlebt werden. Am 19. Juli wenden sich offene Veranstaltungsangebote speziell an Familien.

Schmökern und Stöbern bei freiem Eintritt

Leseförderung sei ein zentrales Anliegen des Börsenvereins, sagt dessen Landesvorsitzender Thomas Lindemann zur Motivation, die die Bücherschau möglich macht, die Kinderbuchwochen eröffneten schon in jungen Jahren „einen Zugang zu der Welt der Literatur“ – und das alles bei freiem Eintritt.

Info

Termin

Die Kinder- und Jugendbuchwochen finden vom 14. bis zum 23. Juli in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz statt. Geöffnet sind sie bei freiem Eintritt von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 21 Uhr, Sonntag geschlossen. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung der Bücher ist für alle offen

Programm

Alle Veranstaltungen sind online unter www.kinder-jugendbuchwochen.de zu finden.