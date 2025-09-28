Alle zwei Jahre findet das Fest auf dem Jugendgelände am Washingtonring statt. Es schien so, als hätten am vergangenen Samstag besonders Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter schon sehnsüchtig auf den Termin dieses Jahr gewartet. Immer mehr Besucher strömten im Verlauf des Nachmittags auf das große Gelände hinter der Wohnbebauung. Ein kleiner Junge marschierte allerdings zunächst zielstrebig genau in die entgegengesetzte Richtung. Wo er denn hinwolle, fragten ihn seine erstaunten Eltern. „Na zur Party“, antwortete der Kleine. „Die Party ist doch hier“, gaben ihm seine Eltern zur Antwort. Es war tatsächlich eine große Party mit vielen ehrenamtlichen Helfern aus Pattonville. „Dass Pattonville feiern kann, habe ich schon vor zwei Jahren gemerkt“, freute sich der Kornwestheimer Oberbürgermeister Nico Lauxmann in seiner Begrüßungsansprache.

Schon auf den ersten Metern des Weges gab es vieles von dem, was man von einer gelungenen Party erwartet. Der Duft des Gebratenen vom Grill am Stand der Schachfreunde Pattonville hatte die Neuankömmlinge bereits empfangen. Neben diversen Grillwurst-Varianten kredenzten die Grillmeister Schweinesteak mit Zwiebeln. Etlichen Besuchern stand tatsächlich zur Kaffeezeit der Sinn eher nach Deftigem vom Grill, während im Zelt nebenan Jugendliche und Erwachsene von den Schachfreunden bewiesen, wie faszinierend Schachspielen sein kann. Gegenüber hatte der Bürgerverein Pattonville sein großes Salatbüfett aufgebaut. Der Elternbeirat des ökumenischen Mirjam-Kindergartens hatte Kuchen für die Erwachsenen sowie Muffins und Süßigkeiten für die Kleinen im Angebot.

Der Duft von Gebratenem liegt in der Luft

Neben dem Salatbüfett konnte man an einem Bistrotisch Spielpässe für die Spielstraße des Bürgervereins auf der anderen Seite des Hauptgebäudes bekommen. Wer sich alle Stempel der Einzeldisziplinen erobert hatte, bekam zur Belohnung eine süße Nervenstärkung. Die Kinder im Spieleparcours mussten einen echten Mehrkampf an Geschicklichkeitsdisziplinen absolvieren: Dosenwerfen, Fliegerwettkampf, Seilspringen und Jakkolo. Das Spiel mit dem geheimnisvollen Namen wird in einer Art großem Kasten gespielt, in dem im hinteren Teil ein quer angebrachtes Brett mit Schlitzen ist. Durch diese Schlitze galt es runde Holzplättchen zu befördern – eine ganz schön knifflige Aufgabe. Die Helferin beim Seilspringen zeigte großes pädagogisches Geschick, damit auch die Kleinsten stolz ihren Stempel abholen konnten. Sie legte das Seil vor die Kinder hin auf den Boden, während das Kind die Seilenden hielt. „Hüpf´da mal drüber“, spornte sie einen kleinen Jungen an, der mutig mit beiden Beinen über das Seil sprang. „Na siehst du, du kannst schon hüpfen wie ein Frosch“, lobte sie und stempelte das entsprechende Feld im Pass ab. Der Fliegerwettkampf war jedoch eindeutig eher für die Älteren geeignet, die erst einen Papiervogel falten mussten und dann dessen Flugkünste auf die Probe stellen konnten.

Die Jugendkapelle aus Aldingen steuerte die Musik bei

Hüpfen in der Hüpfburg nebenan machte einfach nur großen Spaß. Dafür musste man keine Spielstraßen-Disziplin hinter sich bringen. An den Biertisch-Garnituren ließen sich viele Kinder und Eltern Getränke und Essen schmecken.

Im Vorfeld war noch nicht ganz klar gewesen, ob es einen Flohmarkt geben würde. Doch tatsächlich gab es einen ganzen Tisch voll mit Kinderbekleidung in verschiedenen Größen und Spielen von Barbie Family bis zum traditionellen Memory-Spiel. Am Stand der Ganztagsbetreuung der Grundschule Pattonville probierten Handarbeitsbegeisterte unter fachkundiger Anleitung aus, wie man Sterne aus Wollgarn auf Pappe zaubern kann.

Was wäre eine tolle Party ohne Musik und Tanz? Für Musik sorgte die Jugendkapelle des Musikvereins Aldingen mit Unterstützung durch Erwachsene aus dem Verein. Unter Leitung ihrer jungen Dirigentin stimmten sie mit Pop- und Rock-Titeln auf den Nachmittag ein. Für die Tanzeinlagen sorgten später verschiedene Tanzgruppen des SV Pattonville.