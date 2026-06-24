Monatelang beriet eine Expertenkommission über «Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt». Jetzt legt sie Handlungsempfehlungen vor. Die Regierung wartet darauf.
24.06.2026 - 05:00 Uhr
Berlin - Australien hat es eingeführt, Großbritannien und Frankreich haben konkrete Pläne - bekommt auch Deutschland ein Social-Media-Verbot für Kinder oder Jugendliche? Die Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" übergibt heute ihre Handlungsempfehlungen an Familienministerin Karin Prien (CDU). Was davon umgesetzt wird, muss man sehen. Noch sind CDU, CSU und SPD in der Regierung nicht auf einer Linie.