Die Universität Hohenheim und die Volkshochschule starten ein gemeinsames Projekt. Zum Auftakt geht es um diese Themen.
04.06.2026 - 07:21 Uhr
Warum wachsen Pflanzen? Was steckt in unserem Essen? Und wie entstehen auf einem Acker Lebensmittel? Um diese und viele andere Fragen geht es in der Kinder-Uni. Die Universität Hohenheim und die Volkshochschule (VHS) Stuttgart rufen das neue Bildungsangebot gemeinsam ins Leben. Es richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. In kindgerechten, interaktiven Vorlesungen geben Professoren und Forschende Einblicke in ihre Arbeit.