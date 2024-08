Es fehlen schon Kinderärzte in Städten

Die Personalnot in den Praxen verschärft sich. In den nächsten fünf Jahren gehen 20 bis 25 Prozent der Ärzte in den Ruhestand.

Kai Holoch 18.08.2024 - 09:55 Uhr

Die Nachricht hat bundesweit Aufsehen erregt: In Kirchheim/Teck hatte eine Kinderarztpraxis am Empfang ein Schild aufgestellt und darauf hingewiesen, dass die Ärzte ausschließlich Deutsch sprechen und sie deshalb – außer in Notfällen – Patienten nur noch dann behandeln könnten, wenn diese oder ihre Angehörige der deutschen Sprache mächtig sind. Wenn das nicht der Fall sei, sollten sie einen Dolmetscher mitbringen.