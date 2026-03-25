Für ihr Sparpaket, das erhebliche Einschränkungen bei der Kinderbetreuung in Form verkürzter Öffnungszeiten und anvisierter Schließungen kleinerer Einrichtungen umfasst, erfährt die Stadtverwaltung in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) durchaus Rückhalt aus dem Gemeinderat. Mit Blick auf die Haushaltskonsolidierung angesichts der klammen Kassenlage führe kein Weg daran vorbei, den gehobenen, aber nicht mehr haltbaren Fellbacher Standard bei den Kindergärten zu reduzieren – das jedenfalls war der Tenor der Fraktionen in der jüngsten Haushaltsdebatte.