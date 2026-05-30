Kinderbetreuung Fellbacher Kinderhaus Pfiffikus feiert pfiffiges Jubiläum
Die Einrichtung in Fellbach wird 70 Jahre alt – der originelle Name folgte aber erst Jahrzehnte nach der Gründung im Jahr 1956.
Die Einrichtung in Fellbach wird 70 Jahre alt – der originelle Name folgte aber erst Jahrzehnte nach der Gründung im Jahr 1956.
Das demnächst im Westen der Fellbacher Kernstadt zu feiernde Jubiläum reicht zurück bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg – oder sogar noch in die Jahre davor: Das Kinderhaus Pfiffikus zelebriert sein 70-jähriges Bestehen. Es ist, so die Erklärung der Fellbacher Stadtverwaltung, „ein Haus voller Leben und Vertrauen“.