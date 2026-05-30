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Kinderbetreuung Fellbacher Kinderhaus Pfiffikus feiert pfiffiges Jubiläum

Kinderbetreuung: Fellbacher Kinderhaus Pfiffikus feiert pfiffiges Jubiläum
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Ein Foto aus den 1950er Jahren: Erzieherinnen und Kinder bilden Kreise auf dem Hof des Kinderhauses. Foto: Pfiffikus

Die Einrichtung in Fellbach wird 70 Jahre alt – der originelle Name folgte aber erst Jahrzehnte nach der Gründung im Jahr 1956.

Das demnächst im Westen der Fellbacher Kernstadt zu feiernde Jubiläum reicht zurück bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg – oder sogar noch in die Jahre davor: Das Kinderhaus Pfiffikus zelebriert sein 70-jähriges Bestehen. Es ist, so die Erklärung der Fellbacher Stadtverwaltung, „ein Haus voller Leben und Vertrauen“.

 

Seit sieben Jahrzehnten ist die Einrichtung ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Fellbach und begleitet Generationen von Kindern und Familien. Dieses besondere Jubiläum soll am Sonntag, 14. Juni, ab 11 Uhr gemeinsam gefeiert werden und bietet zugleich Gelegenheit, zusammen auf eine lange und bewegte Geschichte zurückzublicken. Begrüßt werden die Gäste von der Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull; Theateraufführungen sorgen für Unterhaltung, dazu gibt’s Snacks und Kaffee.

Einen ersten Kinderhortgab es bereits im Jahr 1948

Die Ursprünge des heutigen Fellbacher Kinderhauses reichen bis in jene Jahre zurück, als die meisten Trümmer erst noch beseitigt werden mussten. Bereits während des Zweiten Weltkriegs wurde im Gemeinderat über die Einrichtung einer Kinderbetreuung in Fellbach beraten. Viele Familien waren damals dringend auf Unterstützung angewiesen, insbesondere Frauen, die für den Lebensunterhalt ihrer Familien sorgen mussten.

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Lange scheiterte das Vorhaben an fehlenden Räumen, doch 1948 konnten schließlich geeignete Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden. Am 1. Dezember 1948 wurde der erste Kinderhort in der Stadt am Fuße des Kappelbergs eröffnet. Schon damals war die Nachfrage groß. Die Einrichtung bot Betreuung für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren und war täglich von früh morgens bis zum Abend geöffnet.

Mit steigenden Kinderzahlen jedoch wurde schnell deutlich, dass neue und größere Räume benötigt wurden. Deshalb fiel Anfang der 1950er Jahre die Entscheidung für einen weiteren Neubau. 1955 begann der Bau des neuen „Kindertagheims“, das bereits Anfang 1956 eingeweiht werden konnte. Dort wurden Kinderkrippe und Kinderhort erstmals gemeinsam untergebracht. Das moderne Gebäude galt damals als zukunftsweisend und sorgte weit über Fellbach hinaus für Aufmerksamkeit.

Das Fellbacher Kinderhaus Pfiffikus an der Esslinger Straße. Foto: Dirk Hermann

Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich die Einrichtung stetig weiter. 1979 wurden Krippe, Kindergarten und Hort organisatorisch zusammengeführt. 1994 erhielt das Haus in der Esslinger Straße schließlich seinen heutigen Namen „Kinderhaus Pfiffikus“. Bis heute werden dort Kinder vom ersten Lebensjahr an betreut.

Vieles hat sich in den vergangenen 70 Jahren verändert. Pädagogische Ansätze wurden weiterentwickelt und die Anforderungen an Kinderbetreuung sind gewachsen. Geblieben ist jedoch der Grundgedanke, der das Kinderhaus seit seiner Gründung prägt: ein Ort zu sein, an dem sich Kinder wohlfühlen und Eltern ihre Kinder mit Vertrauen begleiten lassen können.

Die einzige Einrichtung unter dem Namen Pfiffikus ist das Fellbacher Kinderhaus übrigens nicht – weitere Kitas mit diesem Namen gibt es allein in der näheren Umgebung zum Beispiel in Eislingen, Gerstetten, Sachsenheim oder Göppingen-Holzheim.

Die Zeit der Mullewapps undder Fizzli-Puzzlies ist vorbei

Bis vor einigen Jahren hatte das Fellbacher Pfiffikus noch schöne, lustige, lebensbejahende Namen für die Gruppen. Diese hießen, entsprechend einer damaligen Auflistung der Einrichtung, Traumfresserchen, Ringelsockenraben, Mullewapps, Fizzi-Puzzlies oder die „Ungeheuerlichen“. Da infolge eines neuen pädagogischen Konzepts nach der Pandemiezeit die spezielle Gruppeneinteilung aufgelöst wurde, gibt es jedoch mittlerweile diese originellen Namen nicht mehr.

Das besondere Jubiläum am 14. Juni möchte das Kinderhaus Pfiffikus gemeinsam mit Familien, ehemaligen Kindern, Mitarbeitenden, Freunden und Wegbegleitern feiern. Dies bietet auch Gelegenheit, gemeinsam 70 Jahre Kinderhausgeschichte Revue passieren zu lassen.

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