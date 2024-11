Im Kinderhaus Hallschlag gibt es einen Wechsel in der Leitung: der langjährige Leiter Peter Kriesel geht in den Ruhestand. Auch bei den Gesellschaftern der Einrichtung am Römerkastell tut sich etwas.

„Das Kinderhaus ist weit über den Hallschlag hinaus bekannt, als Vorzeigeeinrichtung in einem multikulturellen Stadtteil“, sagt der Dekan Eckart-Schultz-Berg. Nach 15 Jahren geht nun Peter Kriesel als Geschäftsführer und Leiter des Kinderhauses im Stadtteil Hallschlag in den Ruhestand.

Peter Kriesel geht in Ruhestand. Foto: privat

Der 1. Vorsitzende der Kinderhaus Hallschlag gGmbH, Pfarrer Tilman Bauer, würdigt die Arbeit des Sozialpädagogen, der seine Aufgabe auch darin sah, das Kinderhaus mit anderen Einrichtungen im Hallschlag zu vernetzen. Kriesel selbst wünscht sich nach eigenen Angaben, dass diese Vernetzung weitergeführt wird. Ihm sei es wichtig gewesen, in seiner Zeit im Kinderhaus Familien zu stärken und aufzubauen.

Evangelische Gesellschaft zieht sich zurück

Mit Kriesels Weggang wird sich die Evangelische Gesellschaft als Gesellschafter zurückziehen. Weiter Gesellschafter bleiben die Gesamtkirchengemeinde Bad Cannstatt und die evangelische Steigkirchengemeinde. Kriesel war vor seiner Tätigkeit im Kinderhaus bei den Hilfen zur Erziehung bei der Evangelischen Gesellschaft beschäftigt. Er wird am ersten Advent um 9.30 Uhr in der Steigkirche, auf der Steig 21, im Gottesdienst verabschiedet. Die bisherige Stellvertreterin Claudia Kögler als Einrichtungsleiterin und Katja Treichel als Geschäftsführerin werden dann in ihre Ämter eingeführt.

Kinderhaus Hallschlag gibt es seit 1999

Das Kinderhaus Hallschlag Am Römerkastell wurde 1999 in der ehemaligen McGee-Kaserne von einem Team um die damalige Pfarrerin Wiebke Wähling gegründet. Das Gebäude wurde ein Stadtteilzentrum. Im Kinderhaus Hallschlag werden derzeit 65 Kinder aus 24 Nationen von zwölf Erziehern in vier Gruppen betreut. Der Schwerpunkt der Kindertageseinrichtung im Hallschlag liegt in der Sprachförderung.