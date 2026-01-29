Kinderbetreuung in Hemmingen Mehr Hortplätze: „Wichtiger Beitrag für die Familien“
Für zwei Millionen Euro hat die Gemeinde Hemmingen mehr Hortplätze geschaffen. Doch die nächste Investition steht bereits an.
Bei der Kinderbetreuung hat die Gemeinde Hemmingen einen großen Schritt getan: Sie hat dafür gesorgt, dass der Hort erweitert wird. Künftig können 50 Grundschulkinder mehr und damit insgesamt 150 Mädchen und Jungen nach der Schule betreut werden. Am Montag, 2. Februar, wird um 14.30 Uhr die Erweiterung des Horts offiziell eröffnet.