Eine zweite Umfrage unter den Beschäftigten der Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung in Leinfelden-Echterdingen hat ergeben, dass deren Zufriedenheit zumindest leicht gestiegen ist. Doch noch immer gibt es Luft nach oben.

Natalie Kanter 20.03.2025 - 11:20 Uhr

Die Stimmung unter den Erzieherinnen und Erzieher in Leinfelden-Echterdingen hat sich zumindest leicht verbessert. Dies ist einer Umfrage der Stadt zu entnehmen, die sich Kita-Barometer nennt und deren Ergebnisse nun präsentiert wurden. Demnach ist die Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten in den Kinderhäusern zumindest in Nuancen nach oben gegangen und liegt nun bei 79 Prozent. Mehr Erzieherinnen und Erzieher als noch vor eineinhalb Jahren würden ihren Arbeitsplatz weiterempfehlen, die Wechselbereitschaft ist nicht mehr ganz so hoch. Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich durch ihre Vorgesetzten und im Team nun auch etwas besser wertgeschätzt, als früher.