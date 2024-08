Kinderbetreuung in Stuttgart

Die Stadt Stuttgart hat ein neues Online-Portal. Dort muss sich jeder registrieren, der noch einen Kita-Platz für seinen Nachwuchs sucht. Alles, was Eltern darüber wissen sollten.

Alexandra Kratz 01.08.2024 - 17:39 Uhr

Die Stadt Stuttgart führt zum 1. August ein neues Online-Kita-Portal für die Platzvergabe ein. Dieses ersetzt die bisherigen Bedarfsmeldungen bei den Kitas. So soll das Verfahren für die Familien erleichtert und zugleich der Bearbeitungsaufwand für die Einrichtungen reduziert werden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Zudem erhofft sich die Verwaltung präzisere Informationen über den Bedarf an Kita-Plätzen, da Mehrfachanmeldungen bei unterschiedlichen Kita-Trägern entfallen.