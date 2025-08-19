Kinderbetreuung in Stuttgart: Tagesmütter bangen um ihre Existenz – „Unsere Wartelisten sind leer“

An einem Sommertag wie diesem ist es ein Paradies für Kinder. Im schattigen Garten hinter dem Haus schwingt die große Nestschaukel noch nach. Wahrscheinlich war es eines der Kinder, das sie in Bewegung gesetzt hat, nun müssen sie aber alle nach dem Besuch schauen. Auf der Wiese steht ein Wasserspiel, auf der Oberfläche treiben die ersten heruntergefallenen Blätter träge dahin. Tanja Schüle bringt ein großes Tablett mit kleinen Schüsselchen, die sind gefüllt mit Mini-Kiwis, roten und blauen Beeren zum Naschen. Nach dem Mittagsschlaf haben die Kinder meistens einen gesunden Appetit.