Kinderbetreuung mit TaPiR Viel Platz für die „Weiler Pusteblumen“
Das Modell „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (TaPiR) erhält weiteren Zuwachs: Jessica Spreng eröffnet in Weil im Schönbuch eine Einrichtung für Kleinkinder.
Gemeinsam mit Tochter Finnya schneidet Jessica Spreng das rote Band zur offiziellen Eröffnung durch. Nun hat auch Weil im Schönbuch eine „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (TaPiR). Spreng nennt ihre Gruppe „Die Weiler Pusteblumen“. Die qualifizierte Tagesmutter wird hier Kinder bis zum Alter von drei Jahren betreuen.