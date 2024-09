Nach einem Anstieg in den vergangenen zwei Jahren befinden sich nun erstmals wieder weniger unter Dreijährige in Tagesbetreuung. Die regionalen Unterschiede in Deutschland sind weiter groß.

dpa 26.09.2024 - 09:37 Uhr

Wiesbaden - Erstmals seit drei Jahren ist die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung leicht gesunken. Zum Stichtag am 1. März 2024 wurden rund 848.200 Kinder in einer Kita oder in einem anderen Angebot betreut, das war ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt im Wiesbaden mitteilt. Dies sei der erste Rückgang seit dem Jahr 2021.