In Rutesheim kriegt jeder einen Kita-Platz

Durch neue Wohngebiete und den gesetzlichen Rechtsanspruch entsteht mehr Bedarf für die Kinderbetreuung – vor allem auch ganztags. Der Gemeinderat hat der Zukunftsplanung zugestimmt. Diese sieht einige Maßnahmen vor.

Nathalie Mainka 05.11.2024 - 17:35 Uhr

Die Stadt Rutesheim ist, was die Kinderbetreuung betrifft, in einer sehr komfortablen Lage: Alle Stellen sind besetzt, alle Kinder bekommen einen Kitaplatz. Dies komme allerdings nicht von ungefähr, betont Martin Killinger, der Erste Beigeordnete der Stadt. „Es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen sowie der engagierte und zuverlässige Einsatz unserer Mitarbeitenden, dank derer wir trotz des bekannten großen Fachkräftemangels immer wieder gute Bewerbungen erhalten und so alle Stellen besetzen und damit auch eine sehr zuverlässige Betreuung leisten können“, sagt Killinger.