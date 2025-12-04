 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wissen

  4. Mit den Kindern angeben

Kinderbildnisse Mit den Kindern angeben

Kinderbildnisse: Mit den Kindern angeben
1
Köstlich ausstaffiert: „Porträt eines Jungen als Jäger“ von Nicolaes Maes (Ausschnitt), ca. 1670 Foto: Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien

Wenn Mächtigen einst ihre Kinder malen ließen, so, um ihre eigene Macht zu untermauern. Heute sieht Kindheit anders aus. Prestigeobjekte sind sie aber immer noch.

Kultur: Adrienne Braun (adr)

Vor dreißig, vierzig Jahren waren die Anlässe überschaubar. Kinder wurden nach der Geburt und an Weihnachten fotografiert, bei der Kommunion und vielleicht noch beim Abschlussball. Heute machen Eltern Umfragen zufolge allein im ersten Lebensjahr ihres Kindes an die 1000 Fotos. Von Fünfjährigen sollen im Durchschnitt schon 1500 Bilder im Netz stehen. Tendenz steigend.

 

Frühere Generationen hätten da nur gestaunt, denn über Jahrhunderte hinweg besaß man nicht mal ein einziges Bild vom Nachwuchs – und falls doch, dann nur aus traurigem Anlass. Wer es sich leisten konnte, ließ von seinem verstorbenen Kind ein Porträt anfertigen, das es als kleinen Engel zeigte oder in der Wiege liegend, wo es zu schlafen schien. Ein einziges Bild zur ewigen Erinnerung.

Kinderbildnisse sagen häufig mehr über die Eltern aus als über die Kinder. So wird zum Beispiel der elf Jahre alte Bursche, den Anthonis van Dyck vor fast 400 Jahren porträtierte, schwer geächzt und gelitten haben unter der schweren Ritterrüstung, die er zur Schau tragen musste. Die Eltern ließen den Kleinen als edlen Ritter malen, um zu demonstrieren, dass hier ein tüchtiger König von morgen heranwächst. Der kleine Charles war Prinz von Wales und Thronfolger.

Foto: The Klesch Collection

Von „Sharenting“ spricht man heute, wenn Eltern ständig Fotos und Videos ihrer Kinder im Internet und in sozialen Medien veröffentlichen. So heikel diese Einblicke ins Privatleben sind und so uninteressant es für Außenstehende sein mag, fremden Kindern beim Zähneputzen oder Dreiradfahren zuzuschauen, so scheint diese Zurschaustellung ihres Nachwuchses für einige Eltern wichtig zu sein. Das Kind dient dabei eher der eigenen Selbstdarstellung.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Unsere Empfehlung für Sie

Kinderfotos im Internet: Wie Eltern Pädophilen in die Hände spielen

Kinderfotos im Internet Wie Eltern Pädophilen in die Hände spielen

Schnappschüsse von Kindern ins Internet zu stellen gilt bei vielen Eltern und Großeltern als zeitgemäßes Präsentieren von Erinnerungsbildern. Doch die digitale Welt birgt vielerlei Gefahren. Polizei, Kinderhilfswerk und Rechtsexperten warnen vor Folgen.

Während es beim „Sharenting“, einer Mischung aus „share“ (teilen) und „parenting“ (Elternschaft), die Masse an Fotos macht, mussten die gemalten Kinderbildnissen sorgfältig inszeniert werden, wozu die Kinder meist prächtig ausstaffiert wurden, um zu zeigen, dass man sich solchen Luxus leisten kann.

Das Kunsthaus Hamburg widmet sich derzeit in der Ausstellung „Kinder, Kinder“ der Frage, wie der eigene Nachwuchs im Wandel der Zeiten dargestellt wurde. Das Kinderporträt entstand, weil Fürsten und Machthaber mit der Darstellung ihrer Stammhalter den eigenen Herrschaftsanspruch für die weiteren Generationen untermauern wollten. Auch Mädchen wurden schon als Kleinkinder porträtiert, um möglichst früh strategisch wichtige Hochzeiten einzufädeln.

Foto: Städel, Adolf und Luisa Haeuser Stiftung

Kindsein wurde in den verschiedenen Epochen höchst unterschiedlich ausgelegt. In der Antike gab es Spielzeug wie Kreisel, Murmeln und Brettspiele, mit denen Kinder aufs Erwachsenendasein vorbereitet werden sollten. Im Mittelalter konnten nur Kinder aus wohlhabenden Familien spielen. Wer arm war, musste dagegen früh anpacken musste und höchstens mit dem spielen konnte, was sich in der Natur finden ließ.

Einfach mal spielende Kinder zeigen

Erst die Reformpädagogik brachte die Idee des freien Spiels auf, was sich auch an den Kinderbildnissen ablesen lässt. So wurden 1790 die drei Kinder des Lord George Cavendish entspannt im Freien gemalt. Anstelle der steifen Erwachsenenkleidung, in die man die Kleinen bis dato gesteckt hatte, tragen sie nun locker sitzende Spielanzüge, damit sie sich besser bewegen können. Aber auch auf diesem hier wurden die Kinder letztlich instrumentalisiert und sollten den modernen Geist der Eltern zur Schau stellen.

Wie die zahllosen Kinderfotos der Gegenwart einzuordnen sind, das wird man erst im Rückblick richtig beurteilen können. Sicher ist aber schon jetzt, dass die meisten dieser Motive das perfekte Familienglück zur Schau stellen sollen, was übrigens auch keineswegs neu ist. Die Vorläufer von Kleinfamilie und inniger Mutterliebe finden sich bereits in der frühen christlichen Kunst – bei Maria mit ihrem Neugeborenen.

Ausstellung

Kinder, Kinder! Bucerius Kunst Forum Hamburg, bis 6. April 2026, täglich 11 – 19 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr

Weitere Themen

Kinderbildnisse: Mit den Kindern angeben

Kinderbildnisse Mit den Kindern angeben

Wenn Mächtigen einst ihre Kinder malen ließen, so, um ihre eigene Macht zu untermauern. Heute sieht Kindheit anders aus. Prestigeobjekte sind sie aber immer noch.
Von Adrienne Braun
Die Preise für Arbeitsspeicher steigen rasant. Oft sind RAM-Riegel sogar ausverkauft. Was hinter der RAM-Krise steckt und wann sich die Preise wieder normalisieren könnten.

Arbeitsspeicher-Krise Warum ist RAM aktuell so teuer? - Die Ursachen des Ausverkaufs

Die Preise für Arbeitsspeicher schießen aktuell in ungeahnte Höhen und RAM-Riegel sind plötzlich ein Luxusgut. Doch was genau hat diese Entwicklung ausgelöst?
Von Matthias Kemter
Erfahren Sie, woran es liegen kann, wenn Goulasch nicht weich wird und was man tun kann.

Kochen Gulasch wird nicht weich? – Ursache & Lösung

Wenn Gulasch nach dem Kochen zäh auf dem Teller landet, ist das ärgerlich. Woran das liegen kann und wie das Gulasch dennoch weich wird, erfahren Sie hier.
Von Matthias Kemter
Gesundheit: RKI: „Der Beginn der Grippewelle deutet sich an“

Gesundheit RKI: „Der Beginn der Grippewelle deutet sich an“

Viele sind zurzeit erkältet oder kennen jemanden, der krank im Bett liegt. Hat die Grippewelle schon begonnen? Darauf hat das Robert Koch-Institut eine Antwort.
Der Grund, warum Kinosessel rot sind, hat historische und praktische Gründe. Mehr dazu hier.

Kinoerlebnis Warum sind Kinosessel eigentlich rot? - Das sind die Gründe

Haben Sie sich mal gefragt, warum die meisten Kinosessel rot sind? Die Antwort darauf ist überraschend.
Von Matthias Kemter
Wie Grippeviren in unseren Körper eindringen

Vorsicht Infekt! Wie Grippeviren in unseren Körper eindringen

Mit einer neuen Mikroskopie-Methode haben Forscher erstmals live beobachtet, wie Grippeviren Zellen befallen und diese die Virusaufnahme aktiv begünstigen.
Von Markus Brauer
Kohlendioxid, Methan & Co: So entstehen und wirken Treibhausgase

Erderwärmung und Klimakrise Kohlendioxid, Methan & Co: So entstehen und wirken Treibhausgase

Geht es um die Klimakrise, bekommt Kohlendioxid stets die größte Aufmerksamkeit. Doch andere die Erde aufheizende Gase werden oft wenig beachtet. Dabei erzeugt die Menschheit zum Teil immer größere Menge von ihnen.
Micron stellt den Verkauf von Crucial-Produkten ein und konzentriert sich auf wachstumsstarke Segmente wie KI und Rechenzentren. Was das für Verbraucher bedeutet, erfahren Sie hier.

Fokus auf KI und Rechenzentren Micron Crucial stoppt RAM- und SSD-Verkauf an Endkunden

Micron sorgt für Aufsehen: Nach fast drei Jahrzehnten verabschiedet sich die Marke Crucial aus dem Endkundengeschäft. Was steckt hinter dieser überraschenden Entscheidung?
Von Matthias Kemter
Geminiden-Meteorschauer - rasende Lichter am Firmament

Sternschnuppen und andere Himmelsobjekte Geminiden-Meteorschauer - rasende Lichter am Firmament

Im Dezember ist wieder eine prima Zeit, um Geminiden am Nachthimmel zu sehen. Was sind diese Sternschnuppen? Woher stammen sie? Und welche anderen Himmelsobjekte gibt es sonst noch? Ein astronomischer Überblick.
Von Markus Brauer
3D-Weltkarte zeigt 2,75 Milliarden Gebäude

Zugebauter Planet 3D-Weltkarte zeigt 2,75 Milliarden Gebäude

Wie viele Gebäude gibt es auf der Erde? Und wie groß sind sie? Diese Fragen beantwortet nun die erste hochauflösende 3D-Karte aller Gebäude weltweit – der „GlobalBuildingAtlas“.
Von Markus Brauer
Weitere Artikel zu Kinder
 
 