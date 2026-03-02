Im März 2026 starten zahlreiche neue Filme für Kinder und Familien in den Kinos. Eine Auswahl der wichtigsten Neustarts im Überblick.
02.03.2026 - 14:39 Uhr
Der März bringt frischen Nachschub für junge Kinofans. Ob Animationsabenteuer, historische Zeitreise oder tierische Rettungsmission – das Angebot reicht von spannenden Geschichten mit ernsten Untertönen bis hin zu fantasievollen Familienfilmen für die Jüngsten. Mehrere Produktionen eignen sich bereits für Vorschulkinder, andere richten sich eher an Kinder im Grundschulalter.