Im März 2026 starten zahlreiche neue Filme für Kinder und Familien in den Kinos. Eine Auswahl der wichtigsten Neustarts im Überblick.

Der März bringt frischen Nachschub für junge Kinofans. Ob Animationsabenteuer, historische Zeitreise oder tierische Rettungsmission – das Angebot reicht von spannenden Geschichten mit ernsten Untertönen bis hin zu fantasievollen Familienfilmen für die Jüngsten. Mehrere Produktionen eignen sich bereits für Vorschulkinder, andere richten sich eher an Kinder im Grundschulalter.

Im Folgenden finden sich die wichtigsten Kinderfilme, die im März 2026 neu in den Kinos anlaufen, jeweils mit kurzer Inhaltsangabe, Altersfreigabe und Starttermin.

Hoppers

Start: 5. März 2026

FSK: 6

Für Mabel Tanaka ist eine Waldlichtung in der Nähe von Beaverton ein Ort voller Erinnerungen an ihre Großmutter. Als der Bürgermeister im Wahlkampf den Bau einer Autobahn plant, die genau durch diesen Wald führen soll, beschließt Mabel zu handeln. Mithilfe einer neu entwickelten Technologie überträgt sie ihr Bewusstsein in einen Roboter-Biber. In Tiergestalt versucht sie, die Waldbewohner zu vereinen und das Bauprojekt zu stoppen. Ein Abenteuer über Naturschutz, Zusammenhalt und Mut.

Das geheime Stockwerk

Start: 12. März 2026

FSK: 6

Der zwölfjährige Karli zieht mit seinen Eltern in ein Hotel in den Alpen. Statt Ferien erwartet ihn Arbeit – bis er entdeckt, dass ein alter Fahrstuhl ihn ins Jahr 1938 bringt. Dort freundet er sich mit zwei Kindern an und gerät in einen Kriminalfall. Zugleich wird ihm bewusst, in welch schwieriger Zeit seine neuen Freunde leben. Der Film verbindet Abenteuer mit einer behutsamen Annäherung an historische Ereignisse.

Hola Frida!

Start: 19. März 2026

FSK: 6

„Hola Frida!“ erzählt die Kindheit einer außergewöhnlichen jungen Mexikanerin im farbenfrohen Coyoacán. Frida wächst zwischen Musik, Fantasie und starken Eindrücken auf. Schon früh beginnt sie, Konventionen zu hinterfragen und ihren eigenen künstlerischen Weg zu suchen. Der Animationsfilm zeichnet ein lebendiges Bild von Neugier, Kreativität und Selbstfindung – kindgerecht erzählt.

Tierisch abgefahren – Rettet die Pets

Start: 19. März 2026

FSK: 0

Ein Zug setzt sich plötzlich selbstständig in Bewegung – an Bord eine Gruppe zurückgelassener Haustiere. Hinter dem Chaos steckt ein rachsüchtiger Dachs, der eine alte Rechnung begleichen will. Während der Zug ungebremst durch bergige Landschaften rast, versuchen die Tiere, die Kontrolle zurückzugewinnen. Im Mittelpunkt steht ein tollpatschiger Waschbär, der über sich hinauswächst. Ein turbulentes Animationsabenteuer für die ganze Familie.

Mein Freund Barry

Start: 19. März 2026

FSK: 0

Ende des 18. Jahrhunderts strandet der junge Georg auf dem Großen Sankt-Bernhard-Pass bei einem Orden von Mönchen. Das Leben ist hart und entbehrungsreich. Als er einen Hundewelpen rettet und heimlich großzieht, findet er Trost und Freundschaft. Doch strenge Regeln gefährden die Bindung zu seinem Tier. Der Film erzählt eine bewegende Geschichte über Mitgefühl, Verantwortung und Loyalität.

Die Schatzsuche im Blaumeisental

Start: 26. März 2026

FSK: 0

Lucie verbringt ihre Ferien bei ihrer Mutter, die in einem Dorf eine archäologische Ausgrabung leitet. Zwischen Burgruine, Wald und geheimnisvollen Spuren stößt das Mädchen auf ein Familiengeheimnis. Gemeinsam mit einem neuen Freund und tierischen Begleitern begibt sie sich auf eine abenteuerliche Schatzsuche. Rätsel, versteckte Hinweise und überraschende Entdeckungen stehen im Mittelpunkt dieses familienfreundlichen Animationsfilms.

Der März 2026 bietet eine breite Auswahl an Kinderfilmen – von fantasievollen Animationsgeschichten bis hin zu historischen Abenteuern mit ernsteren Zwischentönen. Mehrere Titel sind bereits ohne Altersbeschränkung freigegeben und eignen sich für einen gemeinsamen Kinobesuch mit der ganzen Familie. Für Kinder im Grundschulalter stehen zudem spannende Stoffe mit Tiefgang bereit.