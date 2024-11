In Marbach am Neckar sollen Kindergartenplätze deutlich teurer werden. Mütter und Väter fragen, wie sie sich das noch leisten sollen – und wollen die Anhebung nicht klaglos hinnehmen, schließen sogar einen öffentlichen Protest nicht aus.

Christian Kempf 02.11.2024 - 13:33 Uhr

Für viele Eltern dürfte sich der Beschluss des Marbacher Verwaltungsausschusses wie ein Schlag in die Magengrube angefühlt haben. Das Gremium hat in seiner jüngsten Sitzung vor den Herbstferien beschlossen, sich an den neuen Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände zu orientieren und die Kindergartengebühren anzuheben. Zum 1. Januar 2025 will die Stadt im Schnitt 7,5 Prozent mehr als bislang verlangen. Nur acht Monate später sollen weitere 7,3 Prozent draufgepackt werden.