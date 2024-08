Das Kindergeld ist für viele Familien in Deutschland eine wichtige Unterstützung, die hilft, den Alltag ein Stück weit sorgenfreier zu gestalten. Damit Sie Ihr Budget gut planen können, ist es entscheidend, die Auszahlungstermine im Auge zu behalten.

Warum die Auszahlungstermine wichtig sind

Jeden Monat stellt sich die gleiche Frage: Wann kommt das Kindergeld? Gerade wenn man den Familienalltag organisiert, ist es beruhigend, die Finanzen im Griff zu haben. Die Auszahlung erfolgt immer abhängig von der letzten Ziffer Ihrer Kindergeldnummer. Im September 2024 sieht der Plan so aus:

Ihre Auszahlungstermine im September 2024 auf einen Blick

Endziffer der Kindergeldnummer Auszahlungstermin 0 04.09.2024 1 06.09.2024 2 09.09.2024 3 11.09.2024 4 12.09.2024 5 13.09.2024 6 16.09.2024 7 17.09.2024 8 18.09.2024 9 19.09.2024

Wie finden Sie Ihren Termin heraus?

Der Auszahlungstag hängt von der letzten Ziffer Ihrer Kindergeldnummer ab, die Sie in Ihrem Kindergeldbescheid finden. Haben Sie beispielsweise die Endziffer 3, können Sie damit rechnen, dass das Geld am 5. September überwiesen wird. Bei manchen Banken ist das Geld sogar schon am gleichen Tag verfügbar, bei anderen dauert es vielleicht bis zum nächsten Werktag.

Wenn es mal nicht rund läuft

Sollten Sie feststellen, dass das Kindergeld nicht wie erwartet überwiesen wurde, kann das verschiedene Gründe haben. Manchmal liegt es an einem Bankfeiertag, manchmal gibt es technische Verzögerungen. Ein Anruf bei der Familienkasse schafft in der Regel schnell Klarheit und gibt Ihnen die Sicherheit, dass alles in Ordnung ist.

Ein kleiner Tipp zum Schluss

Speichern Sie sich die Termine am besten in Ihrem Kalender, damit Sie immer auf dem Laufenden sind. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und wissen genau, wann Sie mit dem Kindergeld rechnen können. Schließlich gibt es im Familienleben schon genug andere Dinge, um die man sich kümmern muss!

