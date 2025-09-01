Kindergeldzuschlag für Eltern Wie es zum Kindergeld noch einen Zuschlag gibt
Zusätzlich zum Kindergeld gibt es für manche Familien auch noch den Kinderzuschlag von maximal 297 Euro. Viele wissen das nicht – und verschenken dadurch bares Geld.
Kinder kosten Geld. Eine Ahnung davon erhalten Eltern schon gleich beim regelmäßigen Windeleinkauf oder wenn es darum geht, die ersten Schuhe anzuschaffen. Wenn dann noch Geschwister dazu kommen, muss vielleicht ein größeres Auto her. Und wenn die Kleinen dann groß sind und anfangen wollen zu studieren, wird es richtig teuer. Das alles zu finanzieren, ist für Eltern keine leichte Aufgabe – gerade in Ballungsräumen wie Stuttgart mit ihren teuren Mieten. Denn schließlich muss ja, wenn der Nachwuchs da ist, vielfach auch noch eine neue Wohnung her.
