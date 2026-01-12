Zum 20-jährigen Bestehen eröffnet der Kinderhospizdienst Sternentraum die Ausstellung „Ich bin …“. Die Bilder erzählen von kurzen Leben – und von einer Arbeit, die Familien Halt gibt.
12.01.2026 - 11:30 Uhr
Kein Pomp, kein lauter Jubel – sondern Stille. Tiefe, sprechende Stille. So beginnt das Jubiläumsjahr des Kinder- und Jugendhospizdienstes Sternentraum, der 2026 auf 20 Jahre einfühlsame Begleitung von Familien in Ausnahmesituationen zurückblickt. Ein Jahr, das mit einer Einladung beginnt: innezuhalten.