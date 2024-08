Im Gazastreifen sind bei drei Kindern mögliche Symptome von Kinderlähmung aufgetreten. UN-Helfer wollen rasch Hunderttausende impfen. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

dpa 16.08.2024 - 18:26 Uhr

New York - UN-Generalsekretär António Guterres fordert für die Polio-Impfung von Hunderttausenden Kindern in Gaza eine Kampfpause in dem abgeschnittenen und in weiten Teilen zerstörten Küstenstreifen. "Ich appelliere an alle Parteien, sofort konkrete Zusicherungen abzugeben, die humanitäre Pausen für die Kampagne garantieren", sagte Guterres in New York. Eine Polio-Pause sei ein Muss. "Es ist unmöglich, eine Polio-Impfkampagne durchzuführen, während überall Krieg tobt."