Kinderorthopäde gibt Tipps O-Beine oder zu schwerer Schulranzen – worauf Eltern achten können
Muss man sich Sorgen machen, wenn das Kind anfangs Plattfüße hat? Und gibt es Wachstumsschmerzen überhaupt? Ein Kinderorthopäde klärt auf.
Muss man sich Sorgen machen, wenn das Kind anfangs Plattfüße hat? Und gibt es Wachstumsschmerzen überhaupt? Ein Kinderorthopäde klärt auf.
Der Kinderorthopäde Sébastien Hagmann kritisiert, dass besorgte Eltern lange auf Termine bei Spezialisten warten müssen. Damit man sich vorab informieren kann, gibt der 46-Jährige Tipps.