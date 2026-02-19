Einem früheren Landtagsabgeordneten wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Strafbefehl beantragt. Ein Einspruch ist möglich.

red/dpa/th 19.02.2026 - 14:07 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Gera hat Strafbefehl gegen einen früheren Linke-Landtagsabgeordneten beantragt. „Ihm wird vorgeworfen kinderpornographische und jugendpornographische Inhalte – Bilder und Videodateien – besessen zu haben“, teilte die Staatsanwaltschaft Gera auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Der Strafbefehl wurde den Angaben zufolge beim Amtsgericht Stadtroda beantragt, nach Auskunft eines Sprechers des Gerichts wurde er aber noch nicht erlassen. Darüber entscheidet ein Richter. Gegen einen möglichen Strafbefehl kann der Beschuldigte Einspruch erheben.