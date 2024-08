Hier leben die meisten jungen Menschen in der Region Stuttgart

Mehr als jeder fünfte Einwohner Hessigheims (Kreis Ludwigsburg) ist 18 oder jünger. Damit liegt die Weinbaugemeinde an der Spitze in der Region Stuttgart. Wie kommt es dazu, und was ist das Geheimnis für diesen Jungbrunnen?

Frank Ruppert 26.08.2024 - 12:36 Uhr

Urbanes – also (groß-)städtischen Leben gilt gemeinhin als aufregend, lebendig und jung. Mit einem Dorf, das nicht einmal 2500 Einwohner hat, würde man ein jugendliches Image kaum verbinden. Die Daten des Zensus, der Volkszählung von 2022, zeigen aber, dass nicht Stuttgart, Ludwigsburg oder Esslingen in der Region die Kommunen mit dem höchsten Anteil an jungen Menschen sind, sondern Hessigheim. Das Dorf „wetteifert“ seit Jahren um den Titel kleinste Kommune im Landkreis Ludwigsburg, ist aber mit einem Anteil von 21,9 Prozent relativ gesehen die Kommune mit den meisten Menschen im Alter bis 18 Jahren eine Heimat. Zum Vergleich, im gesamten Kreis Ludwigsburg liegt der Anteil junger Menschen bei 18,8 Prozent.