Die Expertenkommission zum Jugendschutz im Netz will sich nicht hetzen lassen. Einige Empfehlungen sollen trotzdem früher veröffentlicht werden.
12.03.2026 - 05:01 Uhr
Berlin - In der Debatte über strengere Regeln für soziale Netzwerke für Jugendliche hat die Co-Vorsitzende der Expertenkommission zum Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt, Nadine Schön, die Politik aufgefordert, die Arbeit des Gremiums abzuwarten. "Ich rate der Politik dringend, uns in Ruhe arbeiten zu lassen", sagte sie dem "Tagesspiegel".