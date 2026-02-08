Australien hat es bereits vorgemacht, Frankreich plant es: Auch in Tschechien gibt es nun Überlegungen, Kinder von den sozialen Netzwerken fernzuhalten. Wie konkret sind die Pläne?

dpa 08.02.2026 - 16:55 Uhr

Prag - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat sich erstmals für ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige ausgesprochen. "Ich bin dafür", sagte der Milliardär in einem Video bei Facebook. Experten hätten ihm gesagt, dass soziale Medien für Kinder "schrecklich schädlich" seien. "Wir müssen unsere Kinder schützen", forderte der 71-Jährige. Auch andere Länder würden derzeit über ein Verbot nachdenken.